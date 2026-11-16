大洋流車掃最終場 賴總統贈沈伯洋水滴寶劍

民進黨台北市長候選人沈伯洋昨大洋流車掃最終場，關渡宮周邊塞爆支持民眾，淡水河上還有多艘船舶懸掛「洋流」標語，主辦單位稱現場逾十萬人，賴清德總統、高雄市長陳其邁站台，砲口齊指台北市長蔣萬安，高喊十一月廿八日一起改變歷史。

昨晚士林北投的大洋流車掃造勢最終場，擔任壓軸助講嘉賓的賴總統喊話說，最後幾天努力一鼓作氣，把沈伯洋送入台北市政府，更批評蔣萬安多項市政缺失，送沈伯洋「水滴寶劍」，喊話要帶著支持者力量，「讓未來的台北市長，不再問Ａ答Ｂ。」

賴總統致詞時表示，這場選舉不只在選人，也在選擇價值及生活方式，更是讓台北市停止多年沉痾、蛻變重新開始，並喊話「為無辜被砍的樹、為可憐受虐兒童、為健康把關營養午餐、為寶林茶室無辜受害者」採取行動，要讓橫行街頭老鼠不見、怵目驚心監獄式吸菸區不見。

陳其邁致詞則稱讚沈伯洋具當市長最重要的「熱情、責任感、判斷力」三條件；並不忘偷臭蔣萬安「問Ｔ答Ｋ」，照稿念結果就會「振聾發聵」繞不回來，還轟蔣萬安的生生喝鮮奶、無菸城市、遮陽傘、松山機場遷建等政策，就是急就章、沒有配套。

昨天大洋流車掃過程，也出現小彩蛋，由於昨剛好是沈伯洋與太太曾心慧結婚紀念日，曾也驚喜現身車掃路線中，高舉「愛你一萬年」放閃看板，讓沈相當驚喜；造勢現場更從中午就開始聚集人潮，關渡碼頭旁更聚集多艘遊艇，「水陸大會師」場面壯觀，活動尾聲還有無人機展演，寫下「台北大洋流」、「回家投票」等。

沈致詞拋出運動、交通、ＡＩ等政見，並直呼這次車掃，應是史上最累的一次，人非常多，也感謝員警、志工跟粉絲每一場幫忙與力挺。

不過，昨晚活動也發生插曲，活動中有民眾身體不適送醫，但因現場人潮多，阻擋救護車路線，工作人員緊急疏散群眾，活動一度暫停廿分鐘。