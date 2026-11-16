陸空大戰 蔣萬安：網軍操作過頭「物極必反」

首都倒數決戰，台北市長蔣萬安啟動陸空大戰。蔣萬安昨與民眾黨主席黃國昌、館長陳之漢掃臨江街夜市，藍白團結拜票，陳之漢說，蔣萬安是「全台唯一希望，這一戰沒了就沒二○二八。」蔣競辦昨晚證實，蔣將出席民眾黨十一月廿一日的全國大造勢活動，預期將與民眾黨前主席柯文哲合體。藍營也不再任由「洋流」主導網路戰場，蔣和藍委們接力在社群「海巡」，從深夜到拂曉即時闢謠，也搶回空戰話語權。

蔣萬安昨說，台北市長這一戰如同館長所言，「一定要贏」，更重要是，要和志同道合的民眾黨夥伴進入議會；前天的「安心大遊行」，有愈來愈多朋友願意站出來闢謠，相信現在網軍操作過頭，「物極必反，民眾會反撲」。

三人合體直播時，通化公園周邊已擠爆支持民眾，支持者在店外等候大喊「五號蔣萬安」，蔣直播下樓與支持者握手，光從咖啡廳外走到臨江街夜市就走了一個多小時。

國民黨立委徐巧芯說，接下來蔣將持續拚巷戰、空戰堆疊士氣，也會在凱道選前之夜集結所有支持者，讓大家更敢於發聲；空戰部分，蔣萬安也會持續海巡，與市民對話、互動，拉近與大家的距離。

徐巧芯表示，根據她掌握的最新數據，蔣萬安在Threads上的聲量已超越對手沈伯洋，這在過去幾乎難以想像，畢竟Threads向來被視為偏綠的「小綠書」。現在開始，不少年輕女性主動分享參加遊行的心得、對蔣的期待及投票決心，蔣也親自回覆，讓原本綠營支持者較為活躍的社群平台，開始出現不同聲音。

國民黨立委羅智強表示，對手陣營挾強大資源在各社群平台布下重兵，所帶起的風向不僅影響輿論，也使得藍營支持者往往不願表態，陷入「沉默螺旋」；民進黨議員許淑華造謠蔣萬安在夜市用餐不付錢，他與徐巧芯即時、密集發文及影片澄清，反擊謠言，讓事實擴散出去，也讓很多看不慣選舉奧步的民眾一起出來聲援。

羅智強也說，徐巧芯經常戰到半夜守城，他則常常拂曉出擊，河道上已不再是綠油油的一片；這波反攻不只影響台北，國民黨高雄市長候選人柯志恩也加入海巡行列，同樣有許多「柯粉」躍出，也帶動高雄的選情。

國民黨議員李明賢表示，選戰最後倒數衝刺，絕對是陸空戰全面開打，除了要召喚出「討厭民進黨」氛圍，也要嚴防對手出奧步。

蔣萬安、沈伯洋昨出席台北市物理治療師公會餐敘時同框碰面，兩人互帶微笑握手寒暄，蔣還不斷向沈伯洋說「加油」，難得出現選戰和諧畫面。