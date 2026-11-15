沈伯洋稱史上最累！車掃路上 太太曾心慧拿「結婚紀念日快樂」給驚喜

民進黨台北市長候選人沈伯洋昨晚舉行大洋流車掃造勢最終場，關渡宮周邊塞滿支持者，就連淡水河畔都有多艘懸掛洋流旗幟，主辦單位宣稱超過十萬人聚集到場，從會場外外溢到一旁道路場面壯觀，沈上台也直呼這次車掃應該是史上掃得最累的一次，活動最後更上演無人機秀，為「大洋流計畫」畫下句點。

昨天車掃過程中也出現小彩蛋，由於剛好是沈伯洋與太太曾心慧結婚紀念日，曾也驚喜出現在車掃路線中高舉自製標語「老公～結婚紀念日快樂！」與「愛你一萬年」，讓沈相當驚喜，大喊「我老婆耶」；造勢現場中午就開始聚集人潮，關渡碼頭旁更聚集多艘遊艇，「水陸大會師」場面壯觀。

實際觀察，沈團隊也在河岸口裝設大螢幕，河岸邊聚集數十艘遊艇，貼上「洋流」旗幟，活動的尾聲更播演無人機秀，夜空中陸續排列出吉祥物「奔奔抱抱」、小水滴、洋流旗幟等，在場支持者紛紛仰望、拍照紀錄，也為「台北大洋流」最終場活動畫下句點。

沈伯洋致詞談及政策也提出運動、交通、AI、人潮等政策，預估未來北士科就業人口5.5萬至6萬人，因此在運動方面規劃關渡國際足球場、運動驛站和健身小巴，讓士北民眾運動更方便；交通則要透過公車路網重整、北士科變電站和電動公車總站雙站合一，讓公車順起來。

沈伯洋也說，對於北市科發展，則要成立台北研究院，並讓TTA進駐北市科，設置24小時數位圖書館，AI紅利未來也要優先回饋士北居民；青年則祭出城市青年基金、青年AI錢包和青年圓夢計劃，由台北加速年輕人的第一步。

民進黨台北市長候選人沈伯洋舉行「台北大洋流」士林、北投車隊掃街壓軸場，終點站關渡宮，沈伯洋（中）與陳其邁下車大進場時，在支持者夾道歡迎下走了約10分鐘才抵達舞台區。記者林伯東／攝影