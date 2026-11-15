嘉義縣長選戰拚神助攻…蔡易餘搬出七龍珠集氣 吳品叡迎請金虎爺

嘉義縣長選戰倒數13天，雙方候選人今天各出奇招拚「神助攻」！民進黨候選人蔡易餘下午舉辦大型造勢大會，搬出漫畫「七龍珠」孫悟空集氣施展元氣彈的橋段，號召支持者舉手集氣，力拚活力團隊全勝；無黨籍候選人吳品叡則獲「公道伯」前立法院長王金平南下力挺，兩人前往新港奉天宮參拜，迎請金虎爺進駐競選總部。雙方一邊集氣、一邊迎神助陣，為選戰增添話題。

蔡易餘今天下午舉辦「活力團隊全勝利」造勢大會，前總統蔡英文、行政院長卓榮泰及縣長翁章梁等人到場站台。蔡易餘致詞時，除了訴求延續嘉義產業轉型成果，更突然提起漫畫「七龍珠」，詢問台下鄉親是否看過，接著以主角孫悟空施展元氣彈為例，帶動全場支持者互動。

蔡易餘說，孫悟空遇到強大挑戰，即使自己力量不足，也會請大家把手舉起來，大喊「給我一點元氣吧！」，集結眾人的力量突破困境。他隨即邀請現場支持者舉起旗子、雙手，向台下喊話「給我一點元氣」，希望藉由鄉親集氣，讓活力團隊獲得更大力量，迎接最後13天選戰。

蔡易餘說，這股力量不只是要讓自己當選，更希望衝出最高得票，未來才能更有力量向中央爭取預算。他也拜託支持者將選票投給活力團隊的鄉鎮長及議員候選人，讓團隊全數當選，成為未來推動縣政的後盾，並喊出「放心吧，把背後交給我們！」

蔡易餘表示，嘉義已從傳統農業縣轉型為農工科技大縣，未來將持續推動農業加值、工業聚落、科技創新及觀光消費四大經濟，並將產業發展紅利回饋縣民，包括加碼生育補助、重陽敬老金、擴大公共托育及敬老卡使用等，讓鄉親共享發展成果。

另一方面，吳品叡今天獲王金平南下加持，兩人前往新港奉天宮參拜祈福，王金平還特別為吳品叡迎請一尊金虎爺，準備安奉於朴子競選總部。王金平素有「公道伯」稱號，此次跨越黨派支持無黨籍候選人，也成為吳品叡選戰的重要助力。

吳品叡說，王金平長期以溝通協調、凝聚不同政治立場共識受到敬重，此次專程南下支持，對他而言不只是鼓勵，更是一份責任。迎請金虎爺進駐競選總部，除了祈求選舉平安順利，也象徵將地方信仰的祝福帶進團隊。

吳品叡表示，嘉義面臨青年外移、人口流失及高齡化等挑戰，縣政不能只有建設數字，更應讓年輕人找到工作、家庭敢生敢養、長輩安心生活。他提出65歲以上長者健保費補助、擴充公共托育及青年創業支持等政策，希望讓發展成果真正回到鄉親身上。

吳品叡說，雖然以無黨籍身分參選，但不代表孤軍奮戰，這次獲得不同政治背景人士支持，證明只要真心為嘉義好，不分藍綠都能攜手合作。他表示，王金平帶來鼓勵，媽祖與虎爺帶來祝福，但真正能決定嘉義未來的，始終是每一名嘉義鄉親。

嘉義縣長候選人蔡易餘率領活力團隊候選人，在造勢舞台上高舉旗幟，呼應「七龍珠」元氣彈集氣橋段，力拚團隊全數當選。記者李宗祐／攝影

嘉義縣長候選人蔡易餘在造勢大會上，以漫畫「七龍珠」孫悟空施展元氣彈為例，握拳高喊「給我一點元氣」，號召支持者集氣拚勝選。記者李宗祐／攝影

前立法院長王金平（左三）力挺嘉義縣長候選人吳品叡（右三），兩人在新港奉天宮共同迎請金虎爺，與地方人士合影，盼凝聚支持力量。圖／吳品叡競選總部提供

前立法院長王金平今天到嘉義，為無黨籍嘉義縣長候選人吳品叡加油打氣，兩人交談選戰與地方發展議題，王金平也分享自身經驗。圖／吳品叡競選總部提供