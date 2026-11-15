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謝國樑掃街全力衝刺！朱立倫讚謝兼具學養與歷練 更有一顆關懷市民的心

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
國民黨前主席朱立倫（右）今陪基隆市長謝國樑掃街拜票，呼籲支持者務必投票，讓謝國樑繼續為基隆打拚。圖／謝國樑競選辦公室提供
國民黨前主席朱立倫（右）今陪基隆市長謝國樑掃街拜票，呼籲支持者務必投票，讓謝國樑繼續為基隆打拚。圖／謝國樑競選辦公室提供

基隆市長謝國樑今由國民黨前主席朱立倫陪同以車隊掃街，看到支持者在街道旁熱情相挺，開心的向民眾揮手。謝說，選戰進入最後衝刺階段，會持續走訪基層拜票。朱號召支持者踴躍投票，讓基隆的建設與進步延續下去。

朱立倫今到基隆為謝國樑助選，稱讚謝國樑兼具學養與歷練，更有一顆關懷市民的心。對於藍營出現「沉默螺旋」，呼籲支持者務必在投票日踴躍出門，將心中的支持化為實際選票，讓謝國樑繼續為基隆打拚。

謝國樑感謝朱立倫前來陪同掃街，為團隊加油打氣。他表示，「用愛灌溉基隆，把基隆打造為亞洲最有愛的城市」，是他推動市政的信念。市民的需要，就是施政努力的方向；讓大家生活得更安心、更便利，是城市進步最實在的成果。

謝國樑說，從騎樓整平、改善行人環境，到打造七區室內兒童樂園、完善公共托育服務，各項政策都與市民的日常生活緊密相連。讓長輩走得安心、父母育兒有支持、孩子有快樂成長的空間，就是把對市民的關懷落實在生活之中。

謝國樑表示，會繼續推動建設、做好照顧服務，讓更多家庭感受到基隆的改變與溫暖。呼籲鄉親主動向親友分享基隆這幾年的改變，相約出門投票，用選票支持市政建設繼續向前，一起為基隆再拚四年，讓這座城市更宜居、更有愛。

基隆市長謝國樑今由國民黨前主席朱立倫陪同以車隊掃街，看到支持者在街道旁熱情相挺，開心的向民眾揮手。圖／謝國樑競選辦公室提供
基隆市長謝國樑今由國民黨前主席朱立倫陪同以車隊掃街，看到支持者在街道旁熱情相挺，開心的向民眾揮手。圖／謝國樑競選辦公室提供

基隆市長謝國樑今由國民黨前主席朱立倫陪同以車隊掃街，看到支持者在街道旁熱情相挺，開心的向民眾揮手。圖／謝國樑競選辦公室提供
基隆市長謝國樑今由國民黨前主席朱立倫陪同以車隊掃街，看到支持者在街道旁熱情相挺，開心的向民眾揮手。圖／謝國樑競選辦公室提供

基隆市長謝國樑今由國民黨前主席朱立倫陪同以車隊掃街，看到支持者在街道旁熱情相挺，開心的向民眾揮手。圖／謝國樑競選辦公室提供
基隆市長謝國樑今由國民黨前主席朱立倫陪同以車隊掃街，看到支持者在街道旁熱情相挺，開心的向民眾揮手。圖／謝國樑競選辦公室提供

基隆市長謝國樑今由國民黨前主席朱立倫陪同以車隊掃街，看到支持者在街道旁熱情相挺，開心的向民眾揮手。圖／謝國樑競選辦公室提供
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