台中選情 鄭麗文審慎樂觀「投票率很重要」

國民黨主席鄭麗文昨接連到台中、竹縣輔選，她在台中表示，藍營台中選情漸趨穩定、審慎樂觀，但「投票率很重要」，呼籲支持者勇敢出來投票。國民黨預估投票率約六成五至六成七，民眾黨認為年輕人返鄉投票可望增加，但中間選民偏冷；學者則認為投票率愈高愈有利民進黨，不排除破七成。

台中市升格後，市長選舉投票率逐年降低，最高是二○一○年百分之七十三點一五、最低是二○二二年百分之六○點○一。

國民黨台中市黨部預估，這次投票率約六成五至六成七。黨部分析，今年台中市長選舉原本熱度較低，但政治交鋒逐漸升溫，最後關頭可望帶動外縣市民眾返鄉投票。

民眾黨台中市黨部主委陳清龍說，目前藍綠基本盤歸隊，「洋流」加溫選情。但他認為中間選民偏冷，仍在觀察中，也是傳統藍綠接觸不到且必須打動的重要票源。民眾黨市議員江和樹說，年輕人返鄉投票增加，預估整體投票率高於六成五。

民進黨市長候選人何欣純說，投票率非常重要，她呼籲「改變台中，把握這一次」，一定要出門投票，讓改變的期待化為實際行動。

東海大學政治學系教授林子立認為，投票率愈高愈有利民進黨，投票率提高有機會帶動中間選民出來投票；藍營則著重鞏固原有藍大於綠的選民結構。他觀察，洋流外溢，帶來的人潮甚至比總統還多，可望推升投票率，不排除突破七成。

新竹縣長選情也受到矚目，鄭麗文昨天出席國民黨縣長候選人徐欣瑩成立軍警消公教勞工暨婦女後援會，呼籲力挺徐欣瑩、竹北市長候選人吳旭智，現場展現藍軍團結氣勢，鄭麗文喊話，絕不能讓黑金復辟、不能讓綠色權貴吞食新竹縣，呼籲支持者踴躍投票。

民進黨新竹縣長候選人、竹北市長鄭朝方近日被竹北市民代表候選人張益豪猛攻市政爭議，張昨再質疑市公所汰換ＬＥＤ路燈，電費卻不減反增。市公所回應，因財政收支劃分法修法後，台電取消補貼電費，未來將向縣府爭取共同分攤。