洋流外溢 張善政：讓政績說話

距投票不到二周，桃園市長張善政請假全力投入選戰，陸空戰火力全開，他接受本報專訪，認為民進黨將資源挹注台北市長候選人沈伯洋一人奏效，「洋流」衝擊藍營執政縣市，但也認為洋流是「激情」，團隊會加快應變速度、讓政績說話，也盼選民投票時回歸冷靜，投個「一個有把握的人」。

張善政分析，民進黨在大罷免後改變策略力推沈伯洋，效益也從台北外溢，影響桃園民調約七到八個百分點。儘管自己民調仍領先，「真正的數字是要出來投票的」，目前綠表態一定會投票高出藍一成。

他點名兩種讓他擔心的心態，一種是覺得穩贏、少一票沒關係；另一種是覺得會大贏，家裡乾脆分票給民進黨，兩種都很危險、驕兵必敗，如果家裡三票投張善政、兩票投對手，「我領先的數字就不見了，變負的」。

張善政也有感，藍營候選人近來彷彿都在跟沈伯洋一人選，但「洋流的熱度歸熱度」，大家看到沈伯洋講話聰明、討喜，「這畢竟是一個激情」，看沈辯論就知道，且沈最近人設也跟以前不同。張並提及去年大罷免經驗，證明選民在投票前會三思，這次也希望選民回歸冷靜，看見執政者四年的貢獻。

像是對手黃世杰日前與沈伯洋於中壢合體，中壢舊城區湧入眾多人潮，張善政分享，腳下踩的人行空間便是市府團隊近年努力改造的成果，希望更多民眾感受到好的公共建設，帶給城市的美好改變。

張善政連日來站路口、掃市場、夜市等陸戰行程滿檔，針對綠營優勢的網路空戰，他坦言藍營先天弱勢，但也決定挺進Threads平台開「脆」帳號和網友互動，甚至大方邀網友到官邸當面聊聊，破除「新店市長」謠言。隨著選戰攻防白熱化，張善政強調對自己施政有信心，但也會與團隊加快應變速度，步步為營。