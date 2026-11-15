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王美惠造勢晚會 蕭副總統：嘉義縣市合作帶動產業發展

中央社／ 嘉義市15日電

民進黨嘉義市長參選人王美惠今天辦理造勢晚會，副總統蕭美琴站台表示，王美惠在地深耕多年，對嘉義市建設充滿願景，將結合嘉義縣整合在地資源，帶動縣市整體產業發展。

王美惠競選團隊晚間在公明路、啟明路口舉辦「嘉義新時代、團結拚未來」造勢晚會，蕭副總統、前總統蔡英文、行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳等人到場力挺，民進黨台北市長參選人沈伯洋驚喜錄影獻唱，現場湧入大批支持者高喊「凍蒜」等口號。

蕭副總統表示，嘉義市是小而美、充滿人情味、文化城市，王美惠在地深耕逾20年，對嘉義市建設充滿願景，尤其是交通建設，將打造嘉義市成為旅行中不可錯過的一站，更要成立跨領域的觀光、文化推動委員會，並將結合嘉義縣整合在地的資源，帶動整體產業發展。

蕭副總統在場特別致贈常騎機車穿梭嘉義市服務的王美惠一頂安全帽，她說，這頂是有「貓耳朵」的「戰貓」安全帽，具有溫暖、堅毅力量，以及面對困難挑戰時，總是有辦法找到平衡，穩健踏出下一步，讓王美惠腳步依然堅定，為嘉義衝刺服務。

蔡英文表示，今天特地到場推薦大家熟悉的好立委王美惠，可以成為帶領嘉義市向前行的好市長；王美惠從議員助理、4屆的議員及2任的立委，這20幾年來，大家在街道都可以看到王美惠騎著「小綿羊」機車四處服務鄉親，也最了解市民的需求，讓王美惠擔任市長，大家一定是幸福加倍。

蔡英文說，王美惠提出很多的貼心政策，希望照顧到每一個年齡層，讓市民可以在嘉義市安心、快樂且有尊嚴的生活。

卓榮泰說，王美惠在嘉義市服務已超過20年，最了解市民及市政建設的需求；王美惠常提及以嘉義市的城市條件，可以與嘉義縣合作推動科技雙城市，民進黨嘉義縣長參選人蔡易餘與王美惠一起當選聯手，一定可以帶領嘉義未來大發展。

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