大洋流士北區最終場 沈伯洋提台北AI大腦4大秘寶

「台北大洋流」車掃壓軸場今晚前進士林北投區，水陸空小水滴匯聚約10萬人參與，民進黨台北市長候選人沈伯洋也祭出「北士科、台北的AI大腦」4大秘寶政見，要將AI紅利回饋當地居民。

沈伯洋下午進行「台北大洋流｜士林北投」車掃最終場活動，由高雄市長陳其邁陪同，全程歷時約兩個半小時，直到晚間7時30分許抵達終點站關渡宮停車場，神秘嘉賓總統兼民進黨主席賴清德也站台開講。

陳其邁致詞表示，稍早和沈伯洋車掃看到小水滴們都很熱情，笑說通常這是在高雄才會看得到，且淡水河上還有「東吳水師」，被網友戲稱為「赤壁之戰」，但自己認為應叫「官渡（關渡）之戰」，這是三國時期以小博大的關鍵之役。

他提到，小水滴們應該都有領到船員證，但身為海洋首都的高雄市長，自己的船員證是可以開船的執照，認為船長（市長）要知道船開往哪裡，才能帶領城市進步，隨即指出要當好市長需具備3個條件「熱情、責任感、判斷力」，這些優點在沈伯洋身上都可看到。

陳其邁說，身為老台北人的沈伯洋選擇放棄穩定美國教職工作，選擇返台投入公共事務，而非當律師當不下去才回台，對台北歷史相當熟悉且充滿熱情。

市長負有最後市政政策方向決斷能力，背稿不會解決市政問題，陳其邁表示，大家都在問4年前的蔣立委和現在的蔣市長為何落差甚大，市長無判斷力、團隊無方向感，就會急就章，並舉生生喝鮮奶、無菸城市和松山機場遷移政見都是，急就章市政推動，再優秀的公務員也扛不住無領導力的施政。

陳其邁認為，沈伯洋所提無限都更和市民大道縫合政見，若以舊方法因應卻不解決，問題久了就變成市政沈痾，一定要有新方法、與時俱進，並舉前任高雄市長任內均無任何一件公辦都更，但自己任內6年就有24件，活絡整體公共建設。

他提到，沈伯洋所提無限都更政見是A+版本，相信沈未來也會是最好的市長，其對市政有縝密規劃。

話鋒一轉，陳其邁說，自己6年市長任期將至，高雄是他一生懸命之處，努力讓高雄市民能以家鄉為榮，高雄永遠是他一輩子的驕傲，這也是他這6年的總結。而沈伯洋奉獻人生志業給台北，相信未來是個好市長，只要大家11月28日都去投票給沈伯洋，都能成為改變台北市的「洋流」。

緊接著，沈伯洋也暢談士林、北投區政見大秘寶，他說明，士北區人口和土地面積分別約佔全北市2成和4成多，交通是許多人所關心議題，北士科發展攸關未來AI園區建設，但此紅利是否能回饋當地居民才是重點。

針對運動政見，沈伯洋認為，從賽道到巷口，關渡國際足球場、士北運動驛站和健身小巴，都是在地所需開展項目；交通部分，建議補貼司機薪資和駕駛座改造、分區公車路網重整、北士科變電站和電動公車總站合一設立，活絡綠色運輸。

沈伯洋提到，由於北士科將成北市AI大腦，必須將好人才留在台北，可透過設置台北研究院、24小時數位圖書館等規劃，減低第一線公務員的壓力，並將AI紅利回饋在地居民；針對年輕族群，也提出城市青年基金由市府幫忙存、青年AI錢包、8年新台幣20億元的青年圓夢計畫等政見；另外，文化徑和水文化也都將同步發展。

大洋流最終戰，水陸空齊發，主持人會中宣布現場已超過10萬人參與，但也因人潮眾多，期間陸續有1名男子一度無呼吸心跳，以及1名男童呼吸急喘、意識清楚，為騰出空間讓救護車和人員入場協助，現場活動一度中斷，所幸兩人隨後都順利就醫，命危男子也已恢復心跳。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康