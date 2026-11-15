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嘉義市長選戰藍綠拚場！王美惠府院高層助陣 張啓楷訴求基層抗高層

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長候選人張啓楷（中）今天率領民眾黨立委及志工徒步掃街，沿途向市民爭取支持，宣稱目前選情呈現五五波，將全力衝刺爭取勝選。圖／張啓楷競選總部提供
嘉義市長候選人張啓楷（中）今天率領民眾黨立委及志工徒步掃街，沿途向市民爭取支持，宣稱目前選情呈現五五波，將全力衝刺爭取勝選。圖／張啓楷競選總部提供

嘉義市長選戰進入最後倒數，民進黨候選人王美惠今晚舉辦大型造勢晚會，前總統蔡英文、副總統蕭美琴及行政院長卓榮泰等人到場力挺，王美惠承諾福利不縮水、改善交通並維持財政紀律；藍白共推候選人張啓楷上午則率領志工徒步掃街，主打「基層抗高層」，質疑王美惠迴避市政辯論，並宣稱雙方選情呈現五五波，力拚最後階段逆轉勝。

王美惠晚間在公明路、啟明路口舉辦「嘉義新時代，團結拚未來」造勢晚會。她致詞時一度情緒激動，表示自己沒有顯赫家庭背景，從助理、市議員到立委，一路受到嘉義鄉親栽培，市民就是她最大的靠山。

王美惠說，未來若當選市長，將持續照顧長輩、扶持年輕人，讓在外地打拚的嘉義子弟願意返鄉就業。對於外界傳言她當選後福利可能縮水，她承諾「福利一定會更好，不會變差」，也會延續嘉義市財政紀律，在財政穩健下改善社會福利。

交通建設方面，王美惠表示，嘉義市鐵路高架化工程持續推進，未來橋下空間可規畫停車及社區活動使用；她也將爭取改善高鐵嘉義站與市區間交通，除提升BRT服務，還要推動嘉義市與太保間的直達運輸，並與中央及嘉義縣討論輕軌發展。

王美惠表示，選舉期間難免出現抹黑與謾罵，但她不願以相同方式回應，將以服務及政見爭取支持。即使外界認為選情穩定，支持者仍不能鬆懈，呼籲11月28日踴躍投票。

相較民進黨府院高層接連站台，張啓楷上午由民眾黨立委王安祥、蔡春綢陪同，率領志工從嘉義火車站前站廣場出發徒步掃街，沿途向市民拜票。

張啓楷表示，自己沒有府院黨高層接連輔選，也沒有大型豪華造勢活動，但有基層志工及市民支持。他主張這場選舉應拒絕賭盤操弄及黑金勢力，支持正派、專業的市政團隊，延續市長黃敏惠的施政成果。

張啓楷也將攻勢指向王美惠，質疑對方迴避市政辯論，對於65歲以上長者健保費補助、毒駕加重刑責、輕軌進度及財政收支劃分法修法等議題，未向市民清楚交代。他表示，日前提出的「十問」，包括嘉義市統籌分配稅款及中央補助款爭議，至今仍未獲具體回應。

張啓楷進一步質疑，王美惠未來若當選，市政決策究竟由市長自行負責，或有其他人在幕後影響，要求對方公開回應。他並宣稱目前選情呈現五五波，將在最後階段全力衝刺，呼籲市民11月28日返鄉投票。

嘉義市長候選人張啓楷（中）今天在民眾黨立委王安祥（左）、蔡春綢（右）陪同下，展開基層拜票行程，訴求「基層抗高層、全民挺啓楷」。圖／張啓楷競選總部提供
嘉義市長候選人張啓楷（中）今天在民眾黨立委王安祥（左）、蔡春綢（右）陪同下，展開基層拜票行程，訴求「基層抗高層、全民挺啓楷」。圖／張啓楷競選總部提供

嘉義市長候選人王美惠（中）今晚舉辦大型造勢晚會，前總統蔡英文（左）、副總統蕭美琴（右）到場站台，與王美惠及民進黨市議員候選人高舉雙手，展現團結氣勢，力拚11月28日勝選。圖／王美惠競選總部提供
嘉義市長候選人王美惠（中）今晚舉辦大型造勢晚會，前總統蔡英文（左）、副總統蕭美琴（右）到場站台，與王美惠及民進黨市議員候選人高舉雙手，展現團結氣勢，力拚11月28日勝選。圖／王美惠競選總部提供

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