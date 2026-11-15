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蔣萬安合體黃國昌、館長逛通化夜市 館長喊：這一戰沒了就沒2028
台北市長選戰倒數，尋求連任的台北市長蔣萬安今晚與民眾黨主席黃國昌、網紅「館長」陳之漢合體，前往通化夜市掃街拜票，沿途吸引不少支持者自發到場加油。陳之漢表示，這場選戰相當重要，「這一戰沒了就沒有2028」，蔣萬安則說，愈來愈多民眾願意站出來闢謠，團隊一定要全力爭取勝利，更重要的是希望與理念相近的民眾黨夥伴共同進入議會，帶領台北隊守住這場選戰。陳之漢也提到，這場選戰攸關台灣未來政治發展，若這一戰失利，2028年的選戰也不必談，對手可能會以相同模式延續選戰操作。
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