蕭美琴送帽助選成話題 沈伯洋收魯夫草帽 王美惠獲「戰貓安全帽」

副總統蕭美琴今天晚間為民進黨嘉義市長候選人王美惠站台助講，受到嘉義市民熱情歡迎。繼日前送給台北市長候選人沈伯洋一頂象徵勇氣與團結的「魯夫草帽」後，蕭美琴這次特別帶來一頂有貓耳朵的「戰貓安全帽」送給王美惠，笑稱對方經常騎機車穿梭嘉義大街小巷，希望她服務鄉親時也要注意安全，並將「台灣戰貓」的堅韌精神帶到嘉義。

蕭美琴登台時，現場支持者歡呼聲不斷，她笑著提醒鄉親，熱情與喉嚨的力量還要保留一些，因為後面還有重要貴賓（前總統蔡英文）。她也提到，剛才在後台透過螢幕看到王美惠進場，受到支持者熱情歡迎，感動得邊走邊流淚，讓她再次感受到嘉義這座城市濃厚的人情味。

助講過程中，蕭美琴拿出一頂有貓耳朵的安全帽，成為現場焦點。她說，日前在台北送給沈伯洋一頂「航海王」主角魯夫的草帽，象徵面對挑戰的勇氣、夥伴間的團結與義氣。這次來到嘉義，也特別準備另一種帽子，要送給有「歐兜賣阿姨」稱號的王美惠。

蕭美琴表示，自己被稱為「台灣戰貓」，戰貓的特質就是靈活、堅韌，面對困難總能找到平衡、踏出下一步，因此決定把「戰貓安全帽」送給王美惠，希望她不論面對多大風雨，都能保持堅定腳步，為嘉義繼續打拚。

她也分享半年前走訪嘉義時，曾搭乘王美惠的機車，雖然路程不長，但對方騎得相當穩。這輛機車已騎了20年，仍保養得相當好，車廂內還備有雨衣，方便遇到下雨時分送給有需要的鄉親，讓她對王美惠平時服務民眾的方式留下印象。

談到嘉義未來發展，蕭美琴表示，半年前曾走訪森林鐵路相關景點、老宅咖啡館及地方宗教場所，感受到嘉義豐富的歷史文化。她肯定王美惠提出成立跨領域文化觀光發展推動委員會的構想，盼結合嘉義縣市山海平原特色，整合觀光與產業資源，讓嘉義成為旅客不能錯過的一站。

蕭美琴也提到，隨著先進半導體封裝產業進駐嘉義，將為地方帶來新的發展機會。賴清德總統重視傳統產業與中小微型企業轉型，中央規畫投入千億元資源，期盼中央與地方合作，讓更多年輕人能在故鄉找到工作與發展機會。

在社會福利方面，蕭美琴表示，中央持續擴大育兒及長照資源，長照年度預算從2016年不到50億元，增加至目前超過1100億元，相關政策仍需要地方政府在第一線落實，讓經濟發展成果轉化為更完善的社會照顧。

選戰進入最後階段，蕭美琴表示，雖然各項民調與跡象顯示嘉義勝選機會很大，但支持者仍不能掉以輕心。她呼籲選民踴躍投票，除了支持王美惠，也要讓民進黨嘉義市議員候選人全壘打，成為未來推動市政的後盾。

蕭美琴最後看到台下支持者舉著「希望世界看到台灣」的標語，也以「希望世界能夠看到一個更美好的嘉義」回應，為助講畫下句點。