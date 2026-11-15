小英旋風席捲嘉市！蔡英文數度被歡呼打斷 笑問支持者到底有沒有聽

前總統蔡英文今天晚間為民進黨嘉義市長候選人王美惠站台助講，掀起一股「小英旋風」，現場支持者熱情高喊「小英我愛你」、「王美惠凍蒜」，尖叫歡呼聲浪數度打斷演說。蔡英文不時與台下民眾幽默互動，眼見支持者無論她說什麼都齊聲喊「好」，忍不住笑問「你們到底有沒有在聽我講？」逗得全場笑聲不斷，也將造勢氣氛推向高潮。

副總統蕭美琴先前登台致詞，並與王美惠合唱歌曲，現場氣氛熱烈。蔡英文直到歌曲結束才現身，一上台便受到民眾尖叫歡呼迎接，接連數次向支持者道謝。她笑說，自己在後台確認歌曲已經唱完才刻意上台，「因為早一點來會被拉來一起唱歌，所以我很高興歌已經唱完了，我就不用唱歌了。」

蔡英文開場還自嘲，來嘉義前特別確認是否一定要講台語，沒想到自己的台語程度大概只能講到這裡。當台下不斷高喊「小英我愛你」，她隨即把焦點拉回王美惠，提醒支持者今天是來幫候選人加油，「今天的主角是她，不要搞錯啦！」幽默回應讓現場笑聲不斷。

談到王美惠的從政經歷，蔡英文說，王美惠從議員服務處基層做起，歷任4屆市議員、連續2屆立委，22年來騎著「小綿羊」機車穿梭嘉義街頭，不論颳風下雨都能看見她服務民眾的身影。

蔡英文還分享後台聽到的故事，有民眾曾昏倒街頭，王美惠恰巧騎車經過，立即停車協助，並設法聯繫親友通知家屬。她說，王美惠把市民當成自己人，遇到需要幫忙的事情總是立即伸出援手，「有這款的立委，做你們的市長，一定幸福加倍！」

蔡英文也談到嘉義市鐵路高架化工程，表示這是她擔任總統期間推動的重要建設，目前進度已超過六成，期盼2029年底通車。王美惠長期在中央爭取經費、緊盯進度，未來更需要熟悉中央運作的人進入市府，完成這項攸關城市發展的重大工程。

她說，嘉義縣科學園區、無人機產業發展帶來就業與人口需求，嘉義縣市應加強合作，讓工作機會、消費及年輕人才留在大嘉義。

對於王美惠提出敬老愛心車隊、電話叫車專線、長照大樓及居家安全補助，蔡英文表示，這些政策都是從長輩實際需求出發。她也提到嘉義市首座中央興建的社會住宅「友忠好室」已完工，另有「博愛安居」、「安寮好室」持續興建，王美惠更提出市府自建婚育宅，協助年輕家庭減輕居住負擔。

演說期間，支持者幾乎每逢蔡英文詢問「好不好」，便以高分貝回應。蔡英文忍不住笑說，「我有一點擔心，不論我講什麼你們都說好，那你是有在聽我講嗎？」幽默互動再次引發全場笑聲。

蔡英文最後呼籲支持者，不要只是到場熱鬧，回家就忘記選舉，11月28日一定要出門投票，也要幫王美惠拉票，並支持民進黨提名的市議員候選人，爭取嘉義市選戰全壘打。