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賴總統送沈伯洋「水滴寶劍」盼創歷史 喊話：未來台北市長不再問A答B

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨台北市長候選人沈伯洋今舉行大洋流車掃造勢最終場，賴清德總統也擔任壓軸場助講嘉賓，並送給沈「水滴寶劍」。記者林伯東／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋今舉行大洋流車掃造勢最終場，賴清德總統也擔任壓軸場助講嘉賓，並送給沈「水滴寶劍」。記者林伯東／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋今舉行大洋流車掃造勢最終場，賴清德總統也擔任壓軸場助講嘉賓，賴喊話支持者最後幾天努力一鼓作氣，把沈送入台北市政府，更在致詞內容中批評台北市多項市政缺失，送給沈伯洋「水滴寶劍」喊話帶著支持者力量、方向前行，「讓未來的台北市長不再問A答B」。

賴總統表示，大洋流計畫從中山大同開始，一路上可以說是氣勢如虹，人潮一站比一站洶湧，今天聲勢更盛以往，海陸大會師人山人海，創下歷史紀錄，規模更勝於任何一場總統大選，小水滴凝聚成無限大的力量，透過優質、正向、熱情和溫暖回顧整場的活動，可以說是旌旗不斷，宛如嘉年華，令人讚歎。

賴總統強調，沈伯洋是為這塊土地而生，有非常強烈知識分子責任，這次參選也絕對不是為了個人，更不是為名為利，沈伯洋跟小水滴一樣，都是希望台北更好、台灣更好，沈的使命感跟小水滴的光芒互相輝映，讓洋流油然興起，呼籲支持者們一鼓作氣，11月28號把沈伯洋送進台北市政府。

賴總統強調，這場選舉不只在選人，也在選擇價值、生活方式的選擇，更是讓北市停止多年沉痾、蛻變重新開始，更劍指蔣萬安多項市政缺失，喊話「為無辜被砍的樹、為可憐受虐的兒童、為健康把關營養午餐、為寶林茶室無辜受害者」採取行動，讓橫行街頭老鼠不見， 讓矗立在街頭、怵目驚心的監獄式吸菸區不見， 也讓歧視不再存在於台北，「更讓未來的台北市長不再問A答B」。

賴總統最後也送上刻有小水滴的寶劍給沈伯洋，盼沈看到水滴寶劍，如同看到小水滴，「小水滴會給你方向，會給你力量，也會給你希望。希望你能夠給台北市的市民幸福的生活。」沈是一流的人才，台北市長的不二人選，以他的專業，一定可以為打造3D無限城。

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民進黨台北市長候選人沈伯洋今舉行大洋流車掃造勢最終場，賴清德總統也擔任壓軸場助講嘉賓。記者林伯東／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋今舉行大洋流車掃造勢最終場，賴清德總統也擔任壓軸場助講嘉賓。記者林伯東／攝影

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