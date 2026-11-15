砲火全開！陳其邁大讚沈伯洋具市長3條件 偷酸蔣萬安振聾發聵繞不回來

年底選戰倒數13天，民進黨台北市長候選人沈伯洋今晚在士林北投舉辦洋流大車掃最終場，主辦單位宣布，現場湧入5萬小水滴力挺。高雄市長陳其邁則現身站台，陳不僅稱讚沈伯洋具有當市長最重要的熱情、責任感、判斷力三大條件；陳也不忘偷臭台北市長蔣萬安問T答K，照稿念結果就會「振聾發聵」最後繞不回來。

陳其邁也砲火全開轟蔣萬安，不僅酸蔣，稱市長負有最後市政政策方向的決斷能力，背稿不會解決市政問題，背久了，市長的決斷力，反而成為市民要解決的問題。「所以大家問，四年前的蔣立委，為什麼與蔣市長落差這麼大？」他轟蔣萬安的生生喝鮮奶、無菸城市、遮陽傘、松山機場遷建為例，就是急就章沒有配套。

陳其邁今晚8點50分左右上台助講，不僅秀出自己真的可以開船的「船員證」，並稱當市長跟開船是一樣的，船長要知道船要開往哪裡，才能帶領城市進步，並說今天的大洋流造勢是關渡之戰，是「以小博大」最關鍵戰役，要台下支持者小水滴歡呼聲來一下，展現氣勢。

陳其邁也稱市長三大要件是熱情、責任感、判斷力。稱他見證從沈伯洋身上，可以看到這些優點。首先熱情，陳其邁說，沈伯洋是五分埔的老台北人，放棄美國穩定教職回台灣，並偷酸蔣萬安「他不是當律師當不下去才回來」，並讚沈對台北歷史相當熟悉，對認識不認識的，都能溫暖對待別人。

第二條件責任感，陳其邁說，市長是大家長，當市長不管做什麼事，通通要市長承擔，負無限責任，陳說到這，又再度諷對手蔣萬安由局處代答，問A達B，問T答K，含混過去。

第三條件提到判斷力，陳其邁稱這是非常重要條件，一個好的市長要了解問題本質，分析問題涉及的層面，第三要找到解決問題的方式，甚至要果斷判斷，說到這，又暗酸蔣萬安「如果連問題都搞不清楚，幕僚擬答照稿念，結果就會振聾發聵，最後繞不回來。」

陳其邁也砲轟蔣萬安，市政問題還是卡在那邊、還是順不起來，所以市長負有最後市政政策方向的決斷能力，背稿不會解決市政問題，背久了，市長的決斷力，反而成為市民要解決的問題。「所以大家問，四年前的蔣立委，為什麼與蔣市長落差這麼大？」市長沒有判斷力，團隊就沒有方向感、時間感，變成想到什麼做什麼、急就章，像生生喝鮮奶、無菸城市、遮陽傘急就章沒有配套。

陳也舉松山機場遷建這個重要的事情，應該當選之後，就考慮影響提出解決方案，該與中央議會協商，要有完整套配，但如果選前才匆忙提出，急就章的市政推動，儘管台北有一流的公務員，再怎麼優秀公務員也扛不住這種雜亂、群龍無首，沒有領導力的市政府。

陳其邁說，但沈伯洋不一樣，大量搜集議員索資的資料，用科學方法、未來準備成立台北研究院，就是找對的人，提出對的方法，提出解決方案，所以市長最重要的工作是決斷力，他特別推薦沈伯洋。陳其邁助講最後，也不忘爆料陳其邁跟小英一樣，喜歡三色豆、火鍋加芋頭、咖哩飯先吃醬，他可能永遠無法跟沈伯洋吃飯，因為他的火鍋內，是絕對不能加芋頭。