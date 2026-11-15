影／王惠美站台！讚魏平政「人品不錯」齊喊凍蒜 更稱「未來縣長」

彰化秀水鄉長候選人鄭倫杰今天在安東村舉行後援會成立茶會，國民黨彰化縣長候選人魏平政也到場，與鄭倫杰互相拉抬。彰化縣長王惠美到場為黨籍候選人站台，逐一介紹候選人，介紹魏平政時稱讚他「人品不錯」，還稱他是「未來縣長」，最後也一同拉起候選人的手喊「凍蒜」，現場氣氛熱絡。

王惠美介紹魏平政時表示，這個2號是國民黨提名的候選人，剛才提到國民黨在秀水20多年沒有鄉長，有鄉長也要有自己的縣長。她說，魏平政雖然是突然出來參選，但人品不錯，也向鄉親提到，魏平政原本不是律師，是突然想當律師才去考當上律師，拜託大家幫忙。

王惠美離開前，拉起候選人的手高喊當選。她最後表示，今天來的候選人都要讓他們高票當選，「接著讓律師、未來的縣長向大家報告政見」，還提醒鄉親「大家回去再幫他追一下」。

王惠美昨天首度站台魏平政，讓國民黨支持者振奮，王惠美在台上、台下多次比出2號手勢，致詞時呼籲鄉親支持能延續施政規畫方向的縣長候選人，但全程未直接點名魏平政，也沒有與魏牽手高喊「凍蒜」。

但王惠美致詞後隨即離場，停留約15分鐘，魏平政特地走到王惠美座車旁，以90度鞠躬致意，王惠美點頭後搖起車窗離去。

與昨日相比，魏平政表示，王縣長今天很具體地介紹他，且王縣長有豐富的選舉經驗，有她在場，現場氣氛很熱絡，這兩天縣長離去時，也有向她說加油。

今天現場支持者指出，鄭倫杰先前在其他社區舉辦說明會，王惠美與魏平政都是一前一後到場，完全沒有碰面同台；今天則是魏平政先到，王惠美約晚了10分鐘抵達，兩人不僅同場，王惠美也在致詞時直接介紹魏平政，互動較先前明顯。