張嘉郡一天連拚兩場大造勢 斗六壓軸韓國瑜、江啟臣拉抬熱滾滾

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡今天一連兩場大造勢，上午在台西鄉由台中市長秀燕及多位立委舉行海線造勢，今晚移師斗六展開山線大造勢，立法院正副院長韓國瑜和江啟臣及台東縣長饒慶鈴及多位立委名嘴也來站台，強力呼籲關鍵時刻堅定信心集中選票把張嘉郡送進縣府，吸引上萬支持者相挺，旗海飛舞，凍蒜聲喊不停，全場熱絡，把藍營士氣拉到最高。

今晚山線團結大造勢在斗六南天宮大廣場舉行，藍營鄉鎮及議員候選人大集結，饒慶鈴說，台東有很多雲林鄉親，對如此優秀的張嘉郡一旦當選，對雲林的未來將是一大推動前進的力量，她專程來助選，盼大家全力支持。

江啟臣說，她和嘉郡都在拚接棒，縣長張麗善好政績有目共睹，張嘉郡接棒絕對無縫接軌，一定好上加好，如能當選也是雲林最年輕的女縣長，讓雲林年輕化更有未來，選錯人很嚴重，選對的人走對的路才有出路，中彰投雲產業合作、交通串連，救災互助像一家人，未來雲林升級要靠張嘉郡。如果親友有在台中也幫忙拉票，讓台中和雲林一加一大於二，帶動中部大發展。

立法院長韓國瑜抵現場，全場歡呼熱到最高點，韓國瑜細數雲林各項重大建設，推崇張麗善和張嘉郡攜手完成，未來雲林的路還很長，必須讓張嘉郡接手把雲林做得更好，近來選舉抹黑、造謠，既不衛生也不健康，大家一定要「心頭抓呼定」，全力支持張嘉郡帶領雲林發展更好。

張麗善說，民主發展至今，絕對沒有任何世襲，也沒有任何人可以傳給任何人，選舉逼近抹黑謠言盡出，大家要用智慧、用理性來判斷選票怎麼投，多比較到底誰品性操守最佳？誰的學經歷好？「凡走過必留痕跡」，張嘉郡具備條件，大家一定要全力支持。

張喜郡除細說政見並強調，大家對雲林的期待是一致的，都希望雲林能更好，能一躍而上、脫胎換骨、脫離貧窮。嘉郡已準備好，斗六是藍軍最大的地方，千萬不要聽信謠言，團結做她後盾，幫忙拉票11月28號贏得勝選。

張嘉郡斗六大造勢，韓國瑜、江啟臣、饒慶鈴到場助陣，拉抬聲勢。記者蔡維斌／攝影

台東縣長慶鈴專程來相挺。記者蔡維斌／攝影

江啟臣提出中部要像一家人大團結訴求。記者蔡維斌／攝影