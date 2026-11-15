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影／卓榮泰：國民黨老先生近日提出「投降主義」 先破壞財政再講投降

聯合報／ 記者袁志豪李宗祐／嘉義即時報導
卓榮泰在王美惠造勢晚會說，這幾天國民黨這些老先生所提出的「投降主義」，先破壞國家的財政，再來講投降，要把台灣帶向一個不可知的未來。圖／翻攝自王美惠造勢晚會Youtube直播
卓榮泰在王美惠造勢晚會說，這幾天國民黨這些老先生所提出的「投降主義」，先破壞國家的財政，再來講投降，要把台灣帶向一個不可知的未來。圖／翻攝自王美惠造勢晚會Youtube直播

行政院長卓榮泰今下午接連為民進黨嘉縣長候選人蔡易餘、民進黨嘉市長候選人王美惠站台，卓榮泰在王美惠造勢晚會說，這幾天國民黨這些老先生所提出的「投降主義」，先破壞國家的財政，再來講投降，要把台灣帶向一個不可知的未來；未來嘉義縣長蔡易餘、嘉義市長王美惠強強聯手，嘉義才能大發展。

卓榮泰今天晚間7時許在嘉義市公明路、啟明路口「嘉義新時代，團結拚未來」晚會致詞指出，台北有「洋流」，嘉義也「匯流」，把它「匯聚成流」；小英總統晚點來，「我們顧南部，賴總統拼台北」，一路從台北贏到南部來，南部如果站得穩，台灣就不會倒。

卓榮泰說，在立法院或行政院時，只要王美惠委員提出地方上的需要，他回應：「阿惠啊，行政院會跟妳一起打拚」，就看到委員眼眶都泛紅了；委員覺得自己對地方父老鄉親的請託與需求有辦法達成目標，一個有感情的人，就是能傾聽這片土地的聲音、聽得懂人民的心聲、體貼長輩的需求，也能理解身邊每一個人的感受。

所以要選一個非常親切，服務已經超過二十年，對地方非常熟悉、非常關心的人做市長；委員也提出非常多的建言，以及地方建設的需求，這些都正在努力實現，要讓王市長最高票當選，讓那個突然來嘉義的人知道，嘉義人不是好欺負的。

卓榮泰表示，這幾年來，嘉義會有翻天覆地的大改變，嘉義將迎來新的科技重鎮，不再是過去的只有農業，或是農工大縣、農工的城市；未來嘉義是一個有文化、有產業的嘉義市，嘉義縣有夠大的腹地可發展，嘉義市有商業的機能、有商業的實力，有教育的水準跟文化，也有醫療的服務。

如果嘉義縣市能夠合併起來，一起推動整個科技的雙城市，就是未來嘉義大合作、大發展的一個計劃；卓榮泰說，最近王委員為了幾件事情，到行政院做很多的溝通，包括她認為從高鐵站到市區之間「交通稍有困難」，她提出希望可以蓋一個輕軌，行政院跟她說，短期內將BRT把它做起來，長期，輕軌不僅像現在已提出的計畫，希望往西延伸，把它更完整，讓嘉義市可以承接未來產業的需求。

最近有人在說王委員在立法院裡面，好像沒有對老農津貼、健保費補助投贊成票；卓榮泰說明，政府在推動政策是全面的計畫，不能突然給政府增加很多預算，這樣財政會困難，為了永續經營，王美惠在立法院的表現就是跟執政黨、跟政府站在一起，她絕對沒有錯，對手不要抹黑她，抹黑她的人就是要破壞國家的財政。

卓榮泰批評，破壞國家財政後，就是現在這幾天國民黨這些老先生所提出的「投降主義」，先破壞國家的財政，再來講投降，要把台灣帶向一個不可知的未來；所以拜託大家支持王美惠，讓她不能輸、不要被抹黑，讓她有機會進到嘉義市政府，嘉義縣要贏、嘉義市也要贏、大台灣也要贏。

卓榮泰在王美惠造勢晚會說，這幾天國民黨這些老先生所提出的「投降主義」，先破壞國家的財政，再來講投降，要把台灣帶向一個不可知的未來。圖／翻攝自王美惠造勢晚會Youtube直播
卓榮泰在王美惠造勢晚會說，這幾天國民黨這些老先生所提出的「投降主義」，先破壞國家的財政，再來講投降，要把台灣帶向一個不可知的未來。圖／翻攝自王美惠造勢晚會Youtube直播

卓榮泰在王美惠造勢晚會說，這幾天國民黨這些老先生所提出的「投降主義」，先破壞國家的財政，再來講投降，要把台灣帶向一個不可知的未來。圖／翻攝自王美惠造勢晚會Youtube直播
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