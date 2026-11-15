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鄭麗文轟民進黨傲慢 呼籲鄉親「不要讓新潮流吃掉高雄」

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
國民黨主席鄭麗文出席「AI正來電、核能才有電」嘉嘉南高屏公投造勢活動，砲轟民進黨傲慢 呼籲鄉親「不要讓新潮流吃掉高雄」。記者劉學聖／攝影
國民黨主席鄭麗文出席「AI正來電、核能才有電」嘉嘉南高屏公投造勢活動，砲轟民進黨傲慢 呼籲鄉親「不要讓新潮流吃掉高雄」。記者劉學聖／攝影

國民黨今天在台南永康辦理「AI正來電、核能才有電」嘉嘉南高屏公投造勢活動，黨主席鄭麗文致詞表時火力全開，痛批民進黨在南台灣長期執政逾30年傲慢、驕傲，呼籲鄉親「不要讓新潮流吃掉高雄」，這一次選舉鄉親們要「翻」，用選票支持國民黨。

國民黨黨中央分區辦理上述活動，呼籲民眾選舉公投時支持重啟核電，高喊「公投投同意台灣更有力」口號，也順勢為國民黨縣市長、市議員拉抬聲勢，鄭麗文壓軸登場，逐一為無黨籍嘉義縣長候選人吳品叡、民眾黨嘉義市長候選人張啟楷、台南市長候選人謝龍介、高雄市長候選人柯志恩、屏東縣長候選人蘇清泉加油。

鄭麗文致詞時幾乎都鎖定大選選情且砲火猛烈，國、台語交替，強調民進黨在南台灣執政太久，民主需要制衡、輪替，更以台語「寵子不孝 寵豬夯灶」（國語溺愛之意），民進黨長期在台灣執政，才敢在烏山頭水庫種電，更以大台南有汙染的爐碴，有黑金88槍，甚至風災來了竟然我們的賴總統不調集國防部而是要長輩自己爬屋頂修房，甚至風災10天了還無法完全復電，甚至長輩只能點蠟燭而火燒厝，所以外界才在玩民進黨隨便派個西瓜、「明文規定」，他問台下鄉親，真的南台灣只能投給西瓜嗎？

鄭麗文也話鋒一轉說，前幾天聽到民進黨台南市長候選人說，目前目標是對手國民黨謝龍介拿不到選舉補助款，怒批選舉有需要選到這樣嗎？有需要這樣驕傲、臭屁嗎？

鄭麗文說，看到年輕人不敢結婚、生子，看到上班族、勞工朋友薪水永遠跟不上房價、股市，國民黨的柯志恩、謝龍介、蘇清泉本身生活都不錯，是看不下去要讓大家活得更有尊嚴，歷經落選後再承擔。

鄭麗文也以歌手羅大佑創作的「野百合也有春天」歌曲為例，自己出身野百合學運，年輕就非常喜歡這首歌，意思就是在最困難環境，也有堅韌的生命力，也會開花結果，這樣南台灣的民主在最艱困時候贏來民主的春天，她也談到高雄市長選舉，更呼籲鄉親「不要讓新潮流吃掉高雄」

國民黨主席鄭麗文出席「AI正來電、核能才有電」嘉嘉南高屏公投造勢活動，砲轟民進黨傲慢 呼籲鄉親「不要讓新潮流吃掉高雄」。記者劉學聖／攝影
國民黨主席鄭麗文出席「AI正來電、核能才有電」嘉嘉南高屏公投造勢活動，砲轟民進黨傲慢 呼籲鄉親「不要讓新潮流吃掉高雄」。記者劉學聖／攝影

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