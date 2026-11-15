藍白升溫！蔣萬安夜會黃國昌掃街拜票 館長喊：這戰沒了就沒2028

台北市長選舉激戰，挑戰連任的台北市長蔣萬安今晚與民眾黨主席黃國昌、網紅館長陳之漢赴臨江街夜市，觀察現場不少自發性前來的支持者到場力挺。陳之漢也先行和蔣萬安合體，直呼這一役非常重要，「這一戰沒了就沒有28年。」蔣萬安也說，愈來愈多朋友站出來闢謠，相信對手操作過頭會物極必反。

陳之漢與黃國昌先到通化公園旁的咖啡廳開直播，待蔣萬安傍晚6時30分後到先行聊天。陳之漢就直說，蔣萬安最辛苦，站出來是看不下去民進黨網路操作、新聞處理，尤其媒體劣勢之下，對手網路灌水到誇張地步，「民眾黨、國民黨，沒有網軍啦！」

陳之漢說，蔣萬安真的是全台灣希望，因為這一戰沒有了也不用談2028年，對手會用同樣模組打28年選戰。很簡單問蔣萬安這一路走來，有什麼想和台北市民、台灣人分享心境？

蔣萬安說，最後14天，台北市長這一戰如同館長所說相當關鍵，一定要贏，更重要是和志同道合的民眾黨夥伴們進入議會，率領台北隊努力守住這一場選戰，昨天的「安心大遊行」愈來愈多朋友願意站出來、闢除謠言，相信現在操作過頭會物極必反，民眾會反撲。

隨後，三人從咖啡廳下樓，支持者們在店外等候大喊「5號蔣萬安」，蔣萬安逐一握手並請他們多多拉票。他們從咖啡廳到通化夜市更是走了1個多小時，沿路不少支持者們加油打氣。

記者觀察，現場不少帶著小孩的爸媽前來，甚至有不少年紀輕的支持者們，可見都是自發性前往的支持者。住在附近的陳大姐直說，昨天有參加「安心大遊行」這次一定要前來力挺。

台北市長蔣萬安（中）、民眾黨主席黃國昌、網紅館長陳之漢一同前往臨江夜市拜票，爭取選民支持。記者葉信菉／攝影