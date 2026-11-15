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沈伯洋士林北投最終場破5萬人！大洋流造勢中斷20分鐘 2民眾昏倒送醫

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
沈伯洋大洋流造勢也發生民眾昏倒插曲，活動進行到一半、晚間八點多時，發生有參與造勢民眾昏倒，救護車緊急到場，但因人潮太多，一度必須要支持者讓道，才讓昏倒的民眾緊急送醫。甚至隔不到五分鐘，又有另一名參與造勢的民眾昏倒，另一輛救護車緊急將昏倒民眾送醫，都送往馬偕醫院救治。圖／截自udn直播
沈伯洋大洋流造勢也發生民眾昏倒插曲，活動進行到一半、晚間八點多時，發生有參與造勢民眾昏倒，救護車緊急到場，但因人潮太多，一度必須要支持者讓道，才讓昏倒的民眾緊急送醫。甚至隔不到五分鐘，又有另一名參與造勢的民眾昏倒，另一輛救護車緊急將昏倒民眾送醫，都送往馬偕醫院救治。圖／截自udn直播

年底選戰倒數13天，民進黨台北市長候選人沈伯洋今晚在士林北投舉辦洋流大車掃最終場，活動晚間開始，晚間八點左右，主辦單位宣布活動已破5萬多人參與。

但造勢也發生民眾昏倒插曲，活動進行到一半、晚間八點多時，發生有參與造勢民眾昏倒，救護車緊急到場，但因人潮太多，一度必須要支持者讓道，才讓昏倒的民眾緊急送醫。甚至隔不到五分鐘，又有另一名參與造勢的民眾昏倒，另一輛救護車緊急將昏倒民眾送醫，都送往馬偕醫院救治。

因發生有民眾參與造勢昏倒，主持人吳崢也在舞台不斷呼籲，舞台活動暫時中斷，等民眾送醫狀況排除，才會讓活動繼續，整場活動大約中斷20分鐘，晚間8時20左右，吳崢也在舞台宣布，經過回報，兩位民眾狀況都有穩定下來。

今晚的大洋流造勢，因人潮實在太多，現場也出現不少突發狀況，除了有小朋友走丟外，活動進行到一半疑似有民眾出現身體不舒服，救護車到場卻被人潮卡住動彈不得，台上主持人吳思瑤、吳崢也緊急暫停台上活動，請民眾退往兩邊，讓出通道給救護車通勤。

活動暫停約10分鐘後才繼續，不過隨後卻又有民眾不舒服，競選團隊也緊急開放大進場通道，讓卡在路上的民眾先進入會場內，疏散知行路，讓經濟狀況先緩解，從晚間8時10分暫停約20分鐘後活動才得以繼續。

而主辦單位經過確認後，兩位就醫需求民眾皆已送往馬偕救治，而其中一位OHCA民眾也恢復心跳。

沈伯洋大洋流造勢也發生民眾昏倒插曲，活動進行到一半、晚間八點多時，發生有參與造勢民眾昏倒，救護車緊急到場，但因人潮太多，一度必須要支持者讓道，才讓昏倒的民眾緊急送醫。甚至隔不到五分鐘，又有另一名參與造勢的民眾昏倒，另一輛救護車緊急將昏倒民眾送醫，都送往馬偕醫院救治。圖／截自udn直播
沈伯洋大洋流造勢也發生民眾昏倒插曲，活動進行到一半、晚間八點多時，發生有參與造勢民眾昏倒，救護車緊急到場，但因人潮太多，一度必須要支持者讓道，才讓昏倒的民眾緊急送醫。甚至隔不到五分鐘，又有另一名參與造勢的民眾昏倒，另一輛救護車緊急將昏倒民眾送醫，都送往馬偕醫院救治。圖／截自udn直播

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