沈伯洋士林北投最終場破5萬人！大洋流造勢中斷20分鐘 2民眾昏倒送醫

年底選戰倒數13天， 民進黨 台北市長候選人 沈伯洋 今晚在士林 北投 舉辦洋流大車掃最終場，活動晚間開始，晚間八點左右，主辦單位宣布活動已破5萬多人參與。

但造勢也發生民眾昏倒插曲，活動進行到一半、晚間八點多時，發生有參與造勢民眾昏倒，救護車緊急到場，但因人潮太多，一度必須要支持者讓道，才讓昏倒的民眾緊急送醫。甚至隔不到五分鐘，又有另一名參與造勢的民眾昏倒，另一輛救護車緊急將昏倒民眾送醫，都送往馬偕醫院救治。

因發生有民眾參與造勢昏倒，主持人吳崢也在舞台不斷呼籲，舞台活動暫時中斷，等民眾送醫狀況排除，才會讓活動繼續，整場活動大約中斷20分鐘，晚間8時20左右，吳崢也在舞台宣布，經過回報，兩位民眾狀況都有穩定下來。

今晚的大洋流造勢，因人潮實在太多，現場也出現不少突發狀況，除了有小朋友走丟外，活動進行到一半疑似有民眾出現身體不舒服，救護車到場卻被人潮卡住動彈不得，台上主持人吳思瑤、吳崢也緊急暫停台上活動，請民眾退往兩邊，讓出通道給救護車通勤。

活動暫停約10分鐘後才繼續，不過隨後卻又有民眾不舒服，競選團隊也緊急開放大進場通道，讓卡在路上的民眾先進入會場內，疏散知行路，讓經濟狀況先緩解，從晚間8時10分暫停約20分鐘後活動才得以繼續。

而主辦單位經過確認後，兩位就醫需求民眾皆已送往馬偕救治，而其中一位OHCA民眾也恢復心跳。