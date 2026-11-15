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拚連任全力衝刺 高虹安宣布明下午起依法請假投入選戰

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
競選連任的新竹市長高虹安，今天辦理投入連任選戰以來首場「五區漫遊系列活動─跨黨派團結大車隊掃街」。圖／高虹安競總提供
競選連任的新竹市長高虹安，今天辦理投入連任選戰以來首場「五區漫遊系列活動─跨黨派團結大車隊掃街」。圖／高虹安競總提供

競選連任的新竹市長高虹安，今天辦理投入連任選戰以來首場「五區漫遊系列活動─跨黨派團結大車隊掃街」，自東區新莊車站出發，支持群眾在關新公園、新竹動物園、城隍廟、巨城等熱門聚點熱情回應、高喊「高虹安凍蒜」；高虹安表示，她將於明天下午開始，依法依規辦理請假作業，全力衝刺這一次的選舉。

「五區漫遊」是爭取連任的高虹安市長在今起推出的地毯式掃街請託行動，未來將會在五個選舉區走透透，尋求市民全力的支持。高虹安在車隊掃街前，特別到關新公園發送近來最夯、兼具設計且實用又防水的「新竹有安」造型環保購物袋，這款競選小物讓婆婆媽媽愛不釋手，特別排隊領取，人龍隊伍綿延長達上百公尺。

高虹安緊接著在跨黨派市議員包括東區的黃文政、張祖琰、鍾淑英、宋品瑩、李國璋，北區蕭志潔、吳旭豐、黃美慧，南區徐美惠，香山區陳慶齡競選團隊，以及東區市議員候選人陳清智、北區蔡文盛、西區施淑婷、南區李玫、香山區葉國文、山地原住民議員候選人趙若芸以及多位里長的陪同與沿線支持下掃街。

高虹安表示，選舉已進入了倒數13天，今天是競選期間首次的全市大車掃，掃街範圍包含了東區以及城隍廟周邊，未來還會陸續安排五個選區，努力地用車隊或者步行的方式向民眾請託支持，目前時間已剩不多了，希望大家多多支持，11月28日一定要記得出門投票，支持1號新竹市長候選人高虹安。

高虹安表示，未來13天的競選計畫，她將於明天下午開始，依法依規辦理請假作業，全力衝刺這一次的選舉。至於「黃金周」造勢活動及「選前之夜」，目前也都正在邀請重要的來賓來站台，未來會陸續向大家公布前來力挺的重量級貴賓。

支持群眾在關新公園、新竹動物園、城隍廟、巨城等熱門聚點熱情回應、高喊「高虹安凍蒜」。圖／高虹安競總提供
支持群眾在關新公園、新竹動物園、城隍廟、巨城等熱門聚點熱情回應、高喊「高虹安凍蒜」。圖／高虹安競總提供

高虹安表示，未來將會在五個選舉區持續掃街、走透透，向市民請託支持。圖／高虹安競總提供
高虹安表示，未來將會在五個選舉區持續掃街、走透透，向市民請託支持。圖／高虹安競總提供

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