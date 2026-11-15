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柯志恩：台北有洋流、南部有新潮流 要用選票給民進黨教訓

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
嘉嘉南高屏聯合造勢大會，國民黨主席鄭麗文（右四）率五縣市長候選人一起出席活動，聯合造勢。記者劉學聖／攝影
嘉嘉南高屏聯合造勢大會，國民黨主席鄭麗文（右四）率五縣市長候選人一起出席活動，聯合造勢。記者劉學聖／攝影

國民黨集結南部五縣市長及議員候選人在台南舉辦「嘉嘉南高屏聯合造勢大會」，高雄市長候選人柯志恩表示，台灣獨立及反核是民進黨的兩大神主牌，民進黨口中的綠電早已變綠金，也讓高雄大樹綠油油山坡地變光禿禿一片，「台北有洋流、南部有新潮流」，大家一定要用選票讓五縣市翻轉過來，讓民進黨徹底反省、正視五縣市人民的聲音。

柯志恩呼籲大家用公投給民進黨能源政策反擊，她表示，民進黨有台灣獨立及反核兩大神主牌，民進黨在2016年已經完全執政，法案一過就可以獨立，但他們不敢，代表台獨全是騙人的，他們知道這不可能。

民進黨的第二個神主牌是反核。柯志恩批評，非核家園造成能源不穩定且電費很高，不知道讓產業損失多少錢，更何況民進黨口口聲聲的綠電已經變綠金。除台南光電板之外，高雄大樹和山里原本53公頃山坡地也因為光電板變成光禿禿一片，不知道下雨會不會變成第二個小林村，「真的很可惡」。

柯志恩說，屏東也一樣，為發展綠電，錢進入綠油油口袋，所以今天她要站出來告訴大家，必須要透過公投支持國民黨、民眾黨的能源政策，告訴民進黨好好反省，也讓他們知道，錯誤的能源政策已對產業造成多大衝擊。

「台北有洋流、南部有新潮流」柯志恩強調，新潮流過去執政造成高雄負債最高，現在她的對手也是新潮流寶寶，「寶寶就是要聽老大的話」，所以懇請大家不要讓高雄又變成新潮流把持，要選對的人走對的路，希望所有選民給五縣市國民黨候選人一個機會，給「太靠勢」的民進黨一個教訓。

嘉嘉南高屏聯合造勢大會，國民黨主席鄭麗文（右四）率五縣市長候選人一起出席活動。記者劉學聖／攝影
嘉嘉南高屏聯合造勢大會，國民黨主席鄭麗文（右四）率五縣市長候選人一起出席活動。記者劉學聖／攝影

嘉嘉南高屏聯合造勢大會，立法院前院長王金平（右一）率高雄市長候選人柯志恩（右二）及多名高雄市議員候選人參與活動。記者劉學聖／攝影
嘉嘉南高屏聯合造勢大會，立法院前院長王金平（右一）率高雄市長候選人柯志恩（右二）及多名高雄市議員候選人參與活動。記者劉學聖／攝影

國民黨高雄市長候選人柯志恩強調，過去新潮流執政讓高雄債台高築，千萬不能又讓新潮流回來執政。記者劉學聖／攝影
國民黨高雄市長候選人柯志恩強調，過去新潮流執政讓高雄債台高築，千萬不能又讓新潮流回來執政。記者劉學聖／攝影

嘉嘉南高屏聯合造勢大會，國民黨主席鄭麗文（右五）率五縣市長候選人合體喊凍蒜。記者劉學聖／攝影
嘉嘉南高屏聯合造勢大會，國民黨主席鄭麗文（右五）率五縣市長候選人合體喊凍蒜。記者劉學聖／攝影

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