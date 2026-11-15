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藍營台南大造勢…王金平籲支持核電 謝龍介：烏山頭光電板拆光光

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
前立法院長王金平（前排右）今晚出席國民黨嘉嘉南高屏聯合造勢大會，除替5縣市長候選人拉抬聲勢，也呼籲支持核能公投，解決國家電力問題。記者劉學聖／攝影
前立法院長王金平（前排右）今晚出席國民黨嘉嘉南高屏聯合造勢大會，除替5縣市長候選人拉抬聲勢，也呼籲支持核能公投，解決國家電力問題。記者劉學聖／攝影

國民黨今晚在台南舉辦嘉嘉南高屏聯合造勢大會，立法院長韓國瑜、國民黨主席鄭麗文、前立法院長王金平等黨內大咖齊聚，與嘉嘉南高屏等5縣市長候選人一起高喊「顧民生、愛人民、拚和平、台灣贏」，現場湧入大批南台灣鄉親力挺，「凍蒜！凍蒜！」喊聲不斷。

台南市長候選人謝龍介致詞時提及台南鐵路地下化工程，表示城市進步需要一代接一代，若當選市長，將全力推動鐵路地下化，讓永康站早日完成地下化工程。

謝龍介也再度批評，民進黨在台南連續執政33年，昔日標榜「親山、親海、親河」，如今台南的山、海都被太陽能光電板如同「撒隆巴斯」般貼得一塊一塊。他更痛斥水庫光電板衍生官商勾結、有毒物與重金屬汙染問題，都已嚴重威脅居民健康。

針對水庫光電板爭議，謝龍介先詢問現場民眾「水庫願不願意用來種電？」，台下齊喊「不要」，謝龍介也當場承諾「烏山頭水庫太陽能板，一定幫大家拆光光！」要讓鄉親安心喝水，引起現場熱烈歡呼。

前立法院長王金平則在致詞前，先幫五縣市長候選人拉抬聲勢催票。王金平表示，「電的問題比什麼都重要」，2030年台灣預估計缺電500萬瓩，嘉義至屏東高科技廊帶即需300萬瓩；若續靠燃煤火力發電，不僅加劇空汙，恐更會因氣候監督排名倒數遭國際制裁。

王金平也以美國重啟三哩島核電並研發小型模組爐（SMR）、日本在福島核災後重啟機組並興建新廠等為例，說明核電已是綠電趨勢，呼籲鄉親全力支持藍白公投，希望透過公投凝聚共識，解決國家電力問題。

此次造勢除謝龍介外，也邀集高雄市長候選人柯志恩、屏東縣長候選人蘇清泉，以及在野聯盟嘉義市長候選人張啓楷、無黨籍嘉義縣長候選人吳品叡共同出席，呈現藍營串聯南台灣5縣市選戰的布局。

國民黨今晚在台南永康舉辦嘉嘉南高屏聯合造勢大會，黨內人士紛紛到場助陣，與5縣市長候選人同台拉抬聲勢，現場支持者高喊凍蒜。記者劉學聖／攝影
國民黨今晚在台南永康舉辦嘉嘉南高屏聯合造勢大會，黨內人士紛紛到場助陣，與5縣市長候選人同台拉抬聲勢，現場支持者高喊凍蒜。記者劉學聖／攝影

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