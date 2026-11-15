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合體柯文哲搶攻小草票？ 蔣萬安競辦：將出席民眾黨21日造勢
台北市長選舉熱戰，尋求連任的台北市長蔣萬安近期積極盼與民眾黨創黨主席柯文哲合體，搶攻民眾黨及中間選票，目前最有機會同台的正是21日民眾黨舉辦的「選前黃金周」。蔣萬安競選辦公室今晚表示，蔣萬安將出席11月21日活動，也期待與大家問候。
民眾黨將於21日在台北市政府前廣場舉辦「選前黃金周」，創黨主席柯文哲、黨主席黃國昌，以及民眾黨候選人等都會到場。今晚，蔣萬安與民眾黨主席黃國昌、網紅館長陳之漢合體掃臨江夜市時，媒體問及是否出席時，他只有回謝謝。
隨後，蔣萬安競選辦公室表示，感謝民眾黨的邀請，蔣萬安市長將出席11月21日「民眾相挺、台灣必贏」全國大集結活動，也期待到場向大家問候。
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