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李四川妻子蔡碧雲連掃3市場 鄉親喊：我專程返台投川伯

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
蔡碧雲今前往永和福和橋觀光市集掃街拜票，許多鄉親致贈鳳梨、蘿蔔等吉祥物，象徵支持與祝福。圖／李四川競辦提供
蔡碧雲今前往永和福和橋觀光市集掃街拜票，許多鄉親致贈鳳梨、蘿蔔等吉祥物，象徵支持與祝福。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長候選人李四川妻子蔡碧雲今一連前往永和福和橋觀光市集、六合市場及樹林博愛夜市掃街拜票，替李四川分進合擊催票。沿途不少攤商、民眾主動上前握手、合照，有鄉親更向蔡碧雲表示，「我剛從國外回來，就是要投給川伯！」晚間前桃園縣長吳志揚與妻子洪秀華也加入樹林夜市掃街行列。

蔡碧雲從上午一路掃到晚間，走訪永和、樹林市場與夜市，沿途與攤商、採買民眾寒暄，立委林德福及其妻子、新北市議會副議長陳鴻源及其妻子、議員候選人陳以樂及其妻子等人陪同。不少鄉親致贈鳳梨、蘿蔔等象徵好彩頭的物品，也有人高喊「我愛李四川」、「一定幫你衝選票」、「李四川100分」。

有永和攤商表示，前一天才在永和造勢活動看到李四川，隔天又遇見蔡碧雲，直呼「太有緣」，並上前合影留念；另有民眾則向蔡碧雲表示，自己剛從國外回來，就是為了返台投票支持李四川。

掃街過程中，不少店家也向蔡碧雲介紹在地美食，包括米粉湯、永和世界豆漿大王等，還邀請她在餐盤上簽名。蔡碧雲表示，新北有許多值得推廣的美食，也笑說要買一份帶回家與李四川分享。

蔡碧雲今天也前往永和老人會桌球室與民眾互動。她表示，李四川先前也曾到場與鄉親切磋球技，並透露李四川就讀台北工專時曾是校隊成員，認為未來若有機會擔任市長，也會持續完善高齡及全齡運動設施。

晚間蔡碧雲轉往樹林博愛夜市，吳志揚與洪秀華也到場陪同掃街，沿途有民眾高喊「凍蒜」。李四川競選辦公室表示，選戰進入最後階段，蔡碧雲加入掃街，希望成為李四川的「分身」，把握機會與市民近距離接觸。

蔡碧雲今前往永和福和橋觀光市集掃街拜票，許多鄉親致贈鳳梨、蘿蔔等吉祥物，象徵支持與祝福。圖／李四川競辦提供
蔡碧雲今前往永和福和橋觀光市集掃街拜票，許多鄉親致贈鳳梨、蘿蔔等吉祥物，象徵支持與祝福。圖／李四川競辦提供

蔡碧雲今前往六合市場掃街拜票，沿途與鄉親親切寒暄話家常，受到攤商及採買鄉親熱烈歡迎。圖／李四川競辦提供
蔡碧雲今前往六合市場掃街拜票，沿途與鄉親親切寒暄話家常，受到攤商及採買鄉親熱烈歡迎。圖／李四川競辦提供

蔡碧雲今前往永和福和橋觀光市集掃街拜票，許多鄉親致贈鳳梨、蘿蔔等吉祥物，象徵支持與祝福。圖／李四川競辦提供
蔡碧雲今前往永和福和橋觀光市集掃街拜票，許多鄉親致贈鳳梨、蘿蔔等吉祥物，象徵支持與祝福。圖／李四川競辦提供

蔡碧雲今前往永和福和橋觀光市集掃街拜票，許多鄉親致贈鳳梨、蘿蔔等吉祥物，象徵支持與祝福。圖／李四川競辦提供
蔡碧雲今前往永和福和橋觀光市集掃街拜票，許多鄉親致贈鳳梨、蘿蔔等吉祥物，象徵支持與祝福。圖／李四川競辦提供

蔡碧雲今前往六合市場掃街拜票，沿途與鄉親親切寒暄話家常，受到攤商及採買鄉親熱烈歡迎。圖／李四川競辦提供
蔡碧雲今前往六合市場掃街拜票，沿途與鄉親親切寒暄話家常，受到攤商及採買鄉親熱烈歡迎。圖／李四川競辦提供

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