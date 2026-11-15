嘉義助選被喊「我愛你」 蔡英文笑稱鄉親太聒噪：我又沒參選

前總統蔡英文今晚出席民進黨嘉義縣長候選人蔡易餘造勢晚會，支持者不斷高喊「蔡英文我愛你」，讓她笑說，十幾年來在嘉義輔選，從未看過這麼「聒噪」的群眾，還幽默澄清「我沒有參加這次選舉，不是候選人。」她表示，嘉義正從農業大縣轉型為農業與科技並進的產業大縣，未來十年需要蔡易餘接棒，讓科技發展成果延伸到山線、海線，帶動全縣共同成長。

蔡英文一登台，支持者歡呼聲不斷，幾度打斷她的演說。她笑說，嘉義人向來樸實忠厚，過去參加選舉活動，鄉親總是安靜聆聽，這次卻特別熱情，連年輕支持者都變得「很聒噪」，讓她感受到嘉義正在改變，鄉親也越來越有自信。

談到嘉義產業發展，蔡英文表示，台積電進駐太保、中科院民雄院區啟用，以及無人機產業園區動工，讓嘉義成為台灣新興高科技產業的重要據點。她坦言，自己對嘉義「有一點點偏愛」，但產業布局更重要的考量，是嘉義擁有土地、人力及適合產業發展的條件。

蔡英文說，嘉義過去是農業大縣，許多年輕人為工作離鄉，如今科技產業進駐，不僅讓年輕人有機會留在故鄉，也吸引外地人才。加上智慧農業、「嘉義優鮮」農產品外銷，以及高鐵站旁華泰名品城開發，將帶來更多就業與消費機會。

談到蔡易餘，蔡英文突然提起擔任民進黨主席期間，曾要求他把體重控制在100公斤以下，還會在中常會後留下來量體重。她笑問現場鄉親，是否相信蔡易餘現在已經低於100公斤，台下卻沒人相信，引發全場笑聲。

蔡英文說，過去常形容蔡易餘是「靈活的胖子」，但重點是「靈活」，不是「胖子」。她也以台大法律系學姐身分推薦蔡易餘，稱讚他22歲就考上律師，連任三屆立委，熟悉中央運作，又願意為地方奔走解決問題，是嘉義未來推動建設需要的人才。

蔡英文表示，嘉義接下來不能只有科技產業成長，交通、教育及長輩照顧也必須同步提升，更要讓科學園區帶來的發展成果延伸至山線、海線，讓不同地區的鄉親共享產業轉型成果。

蔡英文隨後逐一介紹蔡易餘領軍的「活力團隊」鄉鎮市長候選人，呼籲支持者打電話向親友拉票，讓縣府、鄉鎮市公所及縣議會共同推動地方建設。她表示，過去感謝嘉義鄉親支持自己與縣長翁章梁，如今希望大家繼續支持蔡易餘，延續嘉義未來十年的發展。

前總統蔡英文今晚在嘉義縣長候選人蔡易餘造勢晚會上笑容滿面，與台下支持者熱情互動，還幽默表示，十幾年來在嘉義輔選，從未見過這麼「聒噪」的群眾。記者李宗祐／攝影

前總統蔡英文今晚出席嘉義縣長候選人蔡易餘造勢晚會，現場支持者揮舞旗幟、熱情歡呼，舞台大型螢幕更以「我愛實實蔡英文」迎接她到場，展現選前造勢氣勢。記者李宗祐／攝影

前總統蔡英文今晚出席嘉義縣長候選人蔡易餘造勢晚會，向支持者推薦民進黨「活力團隊」候選人，呼籲鄉親團結支持，延續嘉義未來十年發展。記者李宗祐／攝影

前總統蔡英文今晚與嘉義縣長候選人蔡易餘、縣長翁章梁同台，高舉雙手帶領支持者呼喊口號，展現民進黨延續嘉義縣執政的團結氣勢。記者李宗祐／攝影