影／卓榮泰：蔡易餘嘉縣長要贏、議會也要拚贏 不然會跟我一樣辛苦

行政院長卓榮泰今下午接連為民進黨嘉縣長候選人蔡易餘、民進黨嘉市長候選人王美惠站台，卓榮泰先至蔡易餘現場說，詢問蔡若贏，議會會贏嗎？因為若議會、議長沒贏，就會跟他一樣辛苦；在立法院大家看到了，除了縣長要贏，嘉義縣團隊所提出來的議員候選人也要贏，讓蔡全壘打。

卓榮泰今天下午4時許在嘉義縣政府前台糖廣場「活力團隊全勝利」造勢大會致詞指出，這個時候台北的洋流在關渡，他來到這裡，因為南部嘉義的易餘在太保；關渡有關渡宮，嘉義也有故宮。等一下，小英總統也會來跟南部的鄉親顧南部，讓賴清德總統拚台北。

卓榮泰說，這場選舉的意義，就是南部要大贏，南部若先贏，台灣才有希望；所以，這是不分南北，不分什麼地方，只要民進黨提名的候選人，從縣長到鄉鎮市長，到縣議員，拜託嘉義的鄉親，嘉義全壘打，絕對不能打折。

卓榮泰表示，嘉義的特色，就是有觀光、特產、農產品；未來不一樣，台積電CoWoS先進封裝要進來了，而且在亞創一、亞創二的基地，和民雄航太園區，無人機的產業也要進來，嘉義即將從一個農業大縣，進化到農工大縣，再朝向農業科技大縣。

還有中正大學、嘉義大學的數位農業、智慧農業，還有長庚醫院的生技醫材，多元發展；所以，嘉義是列為大南方新矽谷的一個源頭。總統說，嘉義會成為世界科技的心臟，要把嘉義這個心臟強而有力地運作下去。

卓榮泰推薦，蔡易餘關心嘉義的交通、產業、農漁、水利，對偏鄉弱勢特別特別地關懷；而且非常用心，鄉親如果有在 Threads、臉書上面留言，蔡如果看到跟嘉義有關的都會回答，有一篇講朴子第一市場的潤餅好吃，料多實在，裡面還有油麵，蔡就是會為嘉義拚死拚活的人。

卓榮泰提到，蔡易餘在立法院總質詢時講：「嘉義科學園區，一期已經滿了，二期也不夠了，要不要做三期；我說好，二期先來擴建，擴建不夠再來三期」，再來蔡又講新港農場，要成為高科技產業的供應鏈，新材料、新能源的園區，要在新港開發，讓它成為一個新的產業園區。

這是蔡委員對行政院的要求，也是嘉義縣對中央的要求；蔡又說，要讓產業發展，不能只靠一、二個園區，要串聯起來，產業各項園區周邊交通要打通，包括國道1號、嘉義交流道、南北出入口要改善，高鐵大道要延伸到台82線，也要讓台37線車流能夠分散，更要把台37延伸到台南新營，讓這條道路成為大南方新矽谷連結的重要管道。

卓榮泰說，蔡易餘不是看到一個點，一個局部，是看到整個大南方新矽谷由嘉義來帶動，啟動大南方新矽谷的交通動脈；蔡也看到未來台積電會有十個廠在嘉義，一個廠兩千個員工可以就業，十個廠就有兩萬個就業機會，帶來周邊居住、飲食各項十萬個工作的機會，蔡會幫嘉義縣爭取十萬工作機會。

蔡委員也講到矽光子，中正大學將成立矽光子半導體學院，明年九月招生，而且會有碩士班，培養更多高科技的人才；傳統、觀光的嘉義也不能忽略，蔡委員提出「百村小旅行」，要讓 18 個鄉鎮的特色發展出來，讓來嘉義工作的高科技的人才及國際觀光客有觀光的去處。

除了百村小旅行，蔡委員也爭取鐵道也要加緊開發，區間車要開竹崎林鐵，阿里山鐵道、阿里山的公路太小條、太窄，沒辦法開大台車；蔡未來要拓寬阿里山的公路，讓中型巴士可以上下，讓大家出入更快速，還有中央地方合作來規劃梅山纜車，共同為阿里山、梅山一起發展。

中埔的溫泉也要擴大開發，所以有產業、交通、觀光，美食，這就是未來蔡易餘縣長承先啟後，繼續要為大家努力；卓榮泰說，現在要無縫接軌，絕對不能斷落，延誤，世界都在進步，嘉義也要跟上這個腳步、無縫接軌，蔡易餘是唯一的人選、最好的人選，13天後會特別注意嘉義這個台灣重要的民主聖地，能不能維持住過去嘉義團隊大團結的精神。