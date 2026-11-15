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挺蔡易餘！卓榮泰喊科學園區拚三期 台積電帶動10萬就業

聯合報／ 記者李宗祐袁志豪／嘉義即時報導
行政院長卓榮泰（左）與嘉義縣長候選人蔡易餘（右）在造勢大會上牽手高舉，呼籲支持者團結催票，讓嘉義縣政順利接棒，迎接下一個黃金十年。記者李宗祐／攝影
行政院長卓榮泰（左）與嘉義縣長候選人蔡易餘（右）在造勢大會上牽手高舉，呼籲支持者團結催票，讓嘉義縣政順利接棒，迎接下一個黃金十年。記者李宗祐／攝影

行政院長卓榮泰今天下午出席民進黨嘉義縣長候選人蔡易餘造勢大會，力挺蔡易餘接棒縣長翁章梁，並以「南部要大贏、台北要大勝」呼籲支持者團結催票。卓榮泰表示，嘉義正從農業大縣邁向農業科技大縣，未來將持續推動嘉義科學園區擴建、交通建設及觀光發展，蔡易餘更提出爭取10萬個工作機會的願景，盼嘉義迎接下一個「黃金十年」。

卓榮泰一上台便以台北「洋流」與嘉義「易餘」諧音炒熱氣氛，笑說「台北的洋流在關渡，南部嘉義的易餘在太保」，並表示這場選舉不僅關係嘉義未來，也牽動全國政治局勢，呼籲縣長、鄉鎮市長及縣議員候選人全數當選，讓嘉義團隊「全壘打」。

談到嘉義發展，卓榮泰表示，過去嘉義以農業、觀光及東石蚵仔等農漁特產聞名，如今台積電CoWoS先進封裝進駐，加上亞洲無人機AI創新應用研發中心、民雄航太園區及智慧農業發展，嘉義已成為「大南方新矽谷」的重要起點，未來更要成為世界科技的心臟。

卓榮泰透露，蔡易餘日前在立法院總質詢時，要求中央持續擴建嘉義科學園區，除推動二期擴建，未來需求增加也要朝三期規畫，並爭取新港農場開發新能源、新材料產業園區。他表示，這些都是蔡易餘對行政院提出的要求，中央將全力協助推動。

交通方面，包括國道一號嘉義交流道南北出入口改善、高鐵大道延伸至台82線，以及台37線延伸至台南新營等，卓榮泰認為，蔡易餘不只看到單一園區，更著眼整個大南方新矽谷的交通串聯。

卓榮泰也談到蔡易餘提出的就業願景，表示未來若嘉義有10座台積電相關廠區，以每廠2000名員工估算，可創造2萬個直接就業機會，連同周邊產業與服務需求，預估可帶動10萬個工作機會。不過，相關數字仍屬未來發展推估。

除科技產業，卓榮泰也肯定蔡易餘提出「百村小旅行」，希望將觀光從阿里山擴展至嘉義18個鄉鎮市，並推動林鐵觀光、阿里山公路改善、梅山纜車規畫及中埔溫泉開發，讓科技發展與地方觀光並進。

卓榮泰表示，嘉義從前縣長陳明文、張花冠到縣長翁章梁，歷任縣府團隊奠定發展基礎，蔡易餘2012年首次參選立委失利後仍持續深耕地方，2016年當選立委至今，具備接棒能力。他以「五星縣長加五星立委，嘉義剛好十顆星」形容兩人合作，呼籲選民支持延續施政。

卓榮泰最後表示，縣長勝選還需要議會支持，呼籲選民支持民進黨提名的縣議員及鄉鎮市長候選人，包括太保市長候選人呂慧瑜、朴子市長候選人王如經及民雄鄉長候選人陳琮貽，讓縣府與地方合作更加順暢，延續嘉義發展動能。

民進黨嘉義縣長候選人蔡易餘今天舉辦造勢大會，行政院長卓榮泰到場站台，兩人在舞台上高舉雙手，台下支持者揮舞旗幟，展現選前催票氣勢。記者李宗祐／攝影
民進黨嘉義縣長候選人蔡易餘今天舉辦造勢大會，行政院長卓榮泰到場站台，兩人在舞台上高舉雙手，台下支持者揮舞旗幟，展現選前催票氣勢。記者李宗祐／攝影

行政院長卓榮泰今天下午出席嘉義縣長候選人蔡易餘造勢大會，細數嘉義科技產業與交通建設願景，力挺蔡易餘接棒縣長翁章梁，延續嘉義發展動能。記者李宗祐／攝影
行政院長卓榮泰今天下午出席嘉義縣長候選人蔡易餘造勢大會，細數嘉義科技產業與交通建設願景，力挺蔡易餘接棒縣長翁章梁，延續嘉義發展動能。記者李宗祐／攝影

行政院長卓榮泰（左）在嘉義縣長候選人蔡易餘（右）陪同下，向支持者暢談嘉義科學園區擴建、交通建設及產業發展，表示中央將全力協助推動地方重大建設。記者李宗祐／攝影
行政院長卓榮泰（左）在嘉義縣長候選人蔡易餘（右）陪同下，向支持者暢談嘉義科學園區擴建、交通建設及產業發展，表示中央將全力協助推動地方重大建設。記者李宗祐／攝影

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