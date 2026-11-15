蘇巧慧撞斷牙含血唱歌 賴總統直呼「老天保佑」、粉絲自創缺牙娃娃

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天下午連趕永和、汐止兩場大造勢，賴清德總統在汐止站台時，花3分鐘談蘇巧慧昨晚撞斷牙事件，他說，當市長就是要夠堅強，蘇昨天第一時間表現非常勇敢，含著血繼續唱歌，麥克風沒放掉，也沒走音、沒漏風，堅忍精神令人刮目相看。

「還好老天有保佑。」賴清德說，他昨天回家後仍一直在想昨天發生過程，因為神將的手非常有力量，如果打到眼睛、鼻子、臉骨後果不堪設想，還好是打到臉部最硬的部位牙齒，才能將傷害降到最低。

賴清德在台上細數蘇巧慧提出的六大福利等政見，卻忍不住又打趣說「大家現在印象最深刻的應該還是假牙補助5萬」。

「北海岸如果贏，蘇巧慧就當選了。」賴清德連兩天在新北為蘇巧慧輔選，昨晚在新莊，今天到汐止，賴是萬里子弟，他今天在台上還認出他90多歲的阿姨就坐在台下，趕緊跟阿姨揮揮手，展現人親土親一面。

賴清德稱讚蘇巧慧近日公辦政見會表現完勝李四川，原因就在蘇巧慧腦袋中有完整新北藍圖。蘇提出皇冠海岸、鑽石山城等城市行銷願景，讓他眼睛一亮。賴還說，不只捷運汐東線，蘇巧慧當市長，基隆捷運將盡快動工、完工，未來還有機會連接到南港、大稻埕，讓汐止交通升級。

賴清德話鋒一轉還說，我當總統有3個任務，首先是要把台灣顧好，其次是經濟一定要好，第三點是照顧人民，他舉站在台上的三寶媽市議員黃淑君說，因為0至6歲國家養，明年開始黃淑君家每月可拿到3.3萬補貼，政府將全力當育兒家庭的後盾。

蘇巧慧致詞時大聲疾呼「我們快拿到勝利了」，她說，投入選戰近900天，她堅持談願景、政策、講未來，這就是她的態度，「時間都不夠用了，哪有時間吵」。她說，有網友酸她，連夜補好牙齒一定是特權，她只是笑笑地說「是不知道有一種醫材叫臨時假牙喔？！」網友的質疑讓她哭笑不得。