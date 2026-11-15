聽新聞
0:00 / 0:00
立委張雅琳走訪平鎮、龍潭挺黃世杰 喊「能接住世界訂單」的市長
民進黨立法委員張雅琳連兩天到桃園挺市長候選人黃世杰，及平鎮區黨籍議員劉仁照、王珮毓拚連任和龍潭議員候選人張贊聞。她強調全球民主國家正尋求可信賴的供應鏈夥伴，桃園製造業基礎深厚，應積極把握與國際合作機會，更需要一位能「接住世界訂單的市長」。
張雅琳認為，台灣具備成熟的製造實力與產業聚落，桃園更是承接國際合作的重要城市。面對全球供應鏈重整，市長必須看懂國際趨勢，主動整合產業、土地與交通資源，將國際機會轉化為在地投資與工作機會，讓桃園的中小企業、年輕人與勞工都能受益。
張雅琳指出，產業發展除了招商，更要讓企業看見可預期的建設進度，讓居民感受通勤、就學與生活品質的改善。黃世杰提出以完善龍科三期周邊交通與生活機能為核心的發展方向，推動新梅龍、板龍快速道路、國一甲線及五楊高架延伸頭份等路網，並同步處理居住、學校與公園綠地需求，產業進駐與城市生活一併規畫。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。