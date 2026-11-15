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立委張雅琳走訪平鎮、龍潭挺黃世杰 喊「能接住世界訂單」的市長

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
立委張雅琳請鄉親大力支持議員王珮毓連任。圖／立委張雅琳服務處提供
立委張雅琳請鄉親大力支持議員王珮毓連任。圖／立委張雅琳服務處提供

民進黨立法委員張雅琳連兩天到桃園挺市長候選人黃世杰，及平鎮區黨籍議員劉仁照、王珮毓拚連任和龍潭議員候選人張贊聞。她強調全球民主國家正尋求可信賴的供應鏈夥伴，桃園製造業基礎深厚，應積極把握與國際合作機會，更需要一位能「接住世界訂單的市長」。

張雅琳認為，台灣具備成熟的製造實力與產業聚落，桃園更是承接國際合作的重要城市。面對全球供應鏈重整，市長必須看懂國際趨勢，主動整合產業、土地與交通資源，將國際機會轉化為在地投資與工作機會，讓桃園的中小企業、年輕人與勞工都能受益。

張雅琳指出，產業發展除了招商，更要讓企業看見可預期的建設進度，讓居民感受通勤、就學與生活品質的改善。黃世杰提出以完善龍科三期周邊交通與生活機能為核心的發展方向，推動新梅龍、板龍快速道路、國一甲線及五楊高架延伸頭份等路網，並同步處理居住、學校與公園綠地需求，產業進駐與城市生活一併規畫。

桃園市長候選人黃世杰、立委張雅琳為議員劉仁照拚連任拜票。圖／立委張雅琳服務處提供
桃園市長候選人黃世杰、立委張雅琳為議員劉仁照拚連任拜票。圖／立委張雅琳服務處提供

立委張雅琳（右起）、桃園市長候選人黃世杰、議員候選人張贊聞入夜後車隊在龍潭市區拜票。圖／立委張雅琳服務處提供
立委張雅琳（右起）、桃園市長候選人黃世杰、議員候選人張贊聞入夜後車隊在龍潭市區拜票。圖／立委張雅琳服務處提供

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