韓國瑜南下台南首度輔選 聲援蔣萬安、批不實謠言撕裂民主

國民黨今晚在台南永康東橋社區舉辦「AI正來電 核能才有電」嘉嘉南高屏聯合造勢大會，立法院長韓國瑜此次選舉首度到台南輔選，除盼鄉親全力支持謝龍介外，韓國瑜更聲援台北市長候選人蔣萬安，呼籲民主得來不易，不能因為政治立場不同，讓不實訊息對立撕裂社會。

韓國瑜表示，台灣民主高牆是由一代又一代人如同疊磚頭般辛苦累積而成，過去外國國會議員來訪立法院時，都相當自豪台灣已成熟的民主社會，然而，近期的選舉情勢，讓台灣民主正面臨嚴峻考驗。

他提到，以台北市長候選人蔣萬安為例，民主政治基石在於獨立的新聞自由，但現今卻出現高達9成以上媒體與網路聲量集中攻擊單一候選人，甚至傳出「蔣萬安去夜市掃街吃飯不給錢」等不實謠言，事後證實純屬子虛烏有，但「這種謠言竟也敢說」。

韓國瑜強調，民主得來不易，不能因為政治立場不同，就讓不實訊息及對立撕裂社會，盼南部鄉親共同守護得來不易的民主政治，讓台灣民主能穩健走下去，也希望南部鄉親一定要支持國民黨嘉義縣市、台南、高雄及屏東等縣市長候選人，透過選票向各界證明「黑暗不會戰勝光明、邪惡不會戰勝善良」，呼籲沉默大眾以選票全力支持。

立法院長韓國瑜（前排右三）今到台南輔選，除盼鄉親全力支持台南市長候選人謝龍介（前排左三）外，韓國瑜更聲援台北市長候選人蔣萬安。記者劉學聖／攝影