韓瑩競選總部「希望願景館」成立 復古金曲照片牆「眾星」吸睛

宜蘭市長候選人韓瑩競選總部「希望願景館」成立，吸引超過百位家長與大小朋友齊聚同樂，有別於傳統競總成立的造勢氛圍。宜蘭縣長候選人林國漳、總統府發言人郭雅慧、行政院發言人李慧芝及多位在地公職候選人到場，見證充滿活力與親子友善空間的願景館啟用。

林國漳說，韓瑩深知家長缺乏讓孩子放電的去處，尤其宜蘭多雨，更需全天候遮蔽活動場域，他肯定韓瑩對整體市政文化與行銷的完備規劃，承諾未來入主縣府後，定會與韓瑩緊密合作，共同打造讓家長安心、孩子開心的宜蘭市，讓宜蘭「一閃一閃1313亮晶晶」。

韓瑩期盼為宜蘭帶來與以往不同的選舉風格，注入活力並鼓勵更多民眾參與，願景館除了展示政策，特別設計前總統蔡英文、副總統蕭美琴與林國漳的「復古金曲風格」照片牆，地板以草皮與巧拼鋪設，規劃兒童遊戲區讓大家席地而坐、輕鬆同樂。

她也端出育兒政見，承諾未來將把生育津貼提升至兩萬、擴充公托資源、增設假日與夜間臨托，增加全天候活動場域及舉辦多元親子活動，讓每個在宜蘭市成長的孩子都能擁有完善照顧與快樂童年。

總統府發言人郭雅慧稱讚韓瑩過去擔任記者曾隨同蔡英文前總統出訪，具備極佳英語能力與專業素養，定能運用專業帶領宜蘭市走向國際，得知韓瑩近期收編了流浪貓，兩人還貼心準備貓咪零食與鳳梨造型玩具，送上「貓咪加餐，韓瑩加油」溫馨祝福。

願景館開幕派對安排魔術表演與故事時間，更有樂團演出，封為「宜蘭伍佰」的林國漳獻唱經典名曲〈挪威的森林〉，更與韓瑩及全場大小朋友大合唱〈夢醒時分〉，現場氣氛推向最高潮。林國漳強調在選戰的最後兩周會上緊發條，繼續12鄉鎮市掃街，並且準備公辦政見發表會，向鄉親報告縣政藍圖。

市長候選人韓瑩競選總部「希望願景館」成立，吸引超過百位家長與大小朋友齊聚同樂，有別於傳統競總成立的造勢氛圍。