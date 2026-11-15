不滿直播安排？林子宇單獨車掃 黃國昌陪同臨時喊卡…民眾黨回應了

民眾黨今天展開新北市車隊掃街，黃國昌先後陪同陳怡君、邸聖德、吳亞倫掃街，原定傍晚要到板橋陪同林子宇掃街，但疑因林子宇臉書發文不滿直播只有安排中和，呼籲對各候選人有公平的機會，出發前向黨中央告知不車掃，黨中央隨即取消黃國昌陪同車掃，但林子宇卻單獨進行車掃，引發外界議論。

此次新北市議員選舉，民眾黨在新北市推出7名市議員參選人，分別為爭取連任的新北市新莊區市議員陳世軒、土、樹、三、鶯吳亞倫、大新店邸聖德、汐、金、萬陳語倢、三蘆陳彥廷、板橋林子宇、中和陳怡君，力拚至少選上3席能在議會成立黨團。

民眾黨今天正式展開民眾號新北市車隊掃街，主席黃國昌一早至中和陪同提名的陳怡君車隊進行掃街，接著至新店陪同邸聖德、土城陪同吳亞倫車掃，原定下午4時許要到板橋陪同林子宇車掃。但上午林子宇突然在個人臉書上發文，不滿黨中央的民眾之聲直播只有安排早上中和陳怡君一站，在直播此事上缺乏事前溝通，盼候選人都有公平的機會。

下午4時許林子宇掃街車隊準備出發前，突傳出主席黃國昌不會到場的消息，林子宇隨後現身發言指出，在早上發相關聲明後，剛發現下午有加開板橋的直播，但對她來說這不是原本的訴求，因此婉謝了民眾之聲的直播，有信心自己可以進行車掃。

林子宇說，選戰是自己的舞台，現場有這麼多的支持者在等待她，所以無論如何一定會把板橋車掃完成，「我們會造自己的勢」，只要有辦法拿起麥克風，林子宇的勢就能自己創造。所以她會進行林子宇自己的車掃，競選團隊跟志工團隊，還有所有支持者的車掃。

對此民眾黨發言人張彤回應，今日新北市的車掃，原訂於下午3時30分土城結束後，前往板橋於4時開始。板橋候選人團隊下午3時12分向組織部傳達不車掃的決定，秘書長向候選人確認後即配合調整。

林子宇向黨中央傳達不車掃決定後，由競總自行進行車掃。記者黃子騰／攝影

林子宇與競總人員自行展開車掃。記者黃子騰／攝影

許多支持者在路旁揮舞旗幟聲援。記者黃子騰／攝影