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不滿直播安排？林子宇單獨車掃 黃國昌陪同臨時喊卡…民眾黨回應了

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
林子宇出發車掃前向支持者喊話。記者黃子騰／攝影
林子宇出發車掃前向支持者喊話。記者黃子騰／攝影

民眾黨今天展開新北市車隊掃街，黃國昌先後陪同陳怡君、邸聖德、吳亞倫掃街，原定傍晚要到板橋陪同林子宇掃街，但疑因林子宇臉書發文不滿直播只有安排中和，呼籲對各候選人有公平的機會，出發前向黨中央告知不車掃，黨中央隨即取消黃國昌陪同車掃，但林子宇卻單獨進行車掃，引發外界議論。

此次新北市議員選舉，民眾黨在新北市推出7名市議員參選人，分別為爭取連任的新北市新莊區市議員陳世軒、土、樹、三、鶯吳亞倫、大新店邸聖德、汐、金、萬陳語倢、三蘆陳彥廷、板橋林子宇、中和陳怡君，力拚至少選上3席能在議會成立黨團。

民眾黨今天正式展開民眾號新北市車隊掃街，主席黃國昌一早至中和陪同提名的陳怡君車隊進行掃街，接著至新店陪同邸聖德、土城陪同吳亞倫車掃，原定下午4時許要到板橋陪同林子宇車掃。但上午林子宇突然在個人臉書上發文，不滿黨中央的民眾之聲直播只有安排早上中和陳怡君一站，在直播此事上缺乏事前溝通，盼候選人都有公平的機會。

下午4時許林子宇掃街車隊準備出發前，突傳出主席黃國昌不會到場的消息，林子宇隨後現身發言指出，在早上發相關聲明後，剛發現下午有加開板橋的直播，但對她來說這不是原本的訴求，因此婉謝了民眾之聲的直播，有信心自己可以進行車掃。

林子宇說，選戰是自己的舞台，現場有這麼多的支持者在等待她，所以無論如何一定會把板橋車掃完成，「我們會造自己的勢」，只要有辦法拿起麥克風，林子宇的勢就能自己創造。所以她會進行林子宇自己的車掃，競選團隊跟志工團隊，還有所有支持者的車掃。

對此民眾黨發言人張彤回應，今日新北市的車掃，原訂於下午3時30分土城結束後，前往板橋於4時開始。板橋候選人團隊下午3時12分向組織部傳達不車掃的決定，秘書長向候選人確認後即配合調整。

林子宇向黨中央傳達不車掃決定後，由競總自行進行車掃。記者黃子騰／攝影
林子宇向黨中央傳達不車掃決定後，由競總自行進行車掃。記者黃子騰／攝影

林子宇與競總人員自行展開車掃。記者黃子騰／攝影
林子宇與競總人員自行展開車掃。記者黃子騰／攝影

許多支持者在路旁揮舞旗幟聲援。記者黃子騰／攝影
許多支持者在路旁揮舞旗幟聲援。記者黃子騰／攝影

林子宇表示自己是新人參選中唯一一個留美公共政策碩士本科回到台灣的。記者黃子騰／攝影
林子宇表示自己是新人參選中唯一一個留美公共政策碩士本科回到台灣的。記者黃子騰／攝影

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