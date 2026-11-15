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林楚茵、阮昭雄接力陪掃 鄧巧佩力拚鳳山關鍵一席

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
民進黨新人鄧巧佩（左）面臨艱困選情，為爭取關鍵選票，立法委員林楚茵（右）南下鳳山，陪同車隊掃街拜票，向地方鄉親懇託支持。圖／鄧巧佩提供
民進黨新人鄧巧佩（左）面臨艱困選情，為爭取關鍵選票，立法委員林楚茵（右）南下鳳山，陪同車隊掃街拜票，向地方鄉親懇託支持。圖／鄧巧佩提供

選戰進入最後倒數，高雄市鳳山區市議員選情持續升溫，民進黨新人鄧巧佩面臨艱困選情，為爭取關鍵選票，立法委員林楚茵、行政院政務副秘書長阮昭雄接連兩天南下鳳山，接力陪同車隊掃街拜票，向地方鄉親懇託支持，希望在選戰最後關頭搶攻選票，力拚鳳山關鍵一席。

高雄市最大票倉的鳳山區市議員選戰10人爭搶8席，林楚茵昨天南下陪同鄧巧佩掃街拜票，她表示，鄧巧佩身為新人，沒有既有選票基礎，她這次特別南下陪同車掃，希望全力搶救她的選情，今天則由行政院政務副秘書長阮昭雄接力陪掃，阮昭雄肯定鄧巧佩擁有護理師專業，以及多年政治幕僚與地方服務經驗，具備處理民眾問題的能力。

鄧巧佩表示，自己沒有雄厚政治資源，也沒有龐大的組織後援，只能靠著一步一腳印，走進市場、站上路口，爭取每一位鄉親認同。即使遇上大雨，也不願停下拜票腳步。她坦言，這場選舉可能只差幾張選票，但無論多麼艱困，都不會放棄，一定堅持到最後一刻。

民進黨新人鄧巧佩（左）面臨艱困選情，行政院政務副秘書長阮昭雄（右）南下鳳山，陪同車隊掃街拜票，向地方鄉親懇託支持。圖／鄧巧佩提供
民進黨新人鄧巧佩（左）面臨艱困選情，行政院政務副秘書長阮昭雄（右）南下鳳山，陪同車隊掃街拜票，向地方鄉親懇託支持。圖／鄧巧佩提供

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