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壓軸場陪車掃！陳其邁讚沈伯洋想法非常新 笑稱自己來「摸底」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨台北市長候選人沈伯洋今天舉行「台北大洋流」士林、北投車隊掃街壓軸場，並邀請高雄市長陳其邁北上到場陪同掃街，沈伯洋（左）與陳其邁（右）先在車上拿起「勇者之劍」應援道具互動，現場氣氛輕鬆熱絡。記者林伯東／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋今天舉行「台北大洋流」士林、北投車隊掃街壓軸場，並邀請高雄市長陳其邁北上到場陪同掃街，沈伯洋（左）與陳其邁（右）先在車上拿起「勇者之劍」應援道具互動，現場氣氛輕鬆熱絡。記者林伯東／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋今天在士林、北投舉辦壓軸場車掃活動，更邀請高雄市長陳其邁陪同車掃，出發起點聚集爆滿人潮，雙方也預計針對河岸相關政見交流，陳出發前接受聯訪也大讚，沈伯洋很多政見、看法、城市治理，都有非常新的觀念，笑稱自己來取經也是來「摸底」。

沈伯洋最後一場找來陳其邁陪車掃，兩人站上戰車更揮舞光線，象徵動漫「葬送的芙莉蓮」勇者欣梅爾的「勇者之劍」象徵價值不應由世俗標籤界定，沈表示，之前已跟陳請教了很多的意見，有包含河岸治理，與今天政策非常有關係，其他也包含危機處理等都有請教，今天很開心有這個機會邀請陳講政策，如何應用。

陳其邁也說，作法，選舉也馬上要舉行民主政治就是地方政治，地方好中央就會更好，台灣就會更好，台北作為首善之都值得有一位更好的市長，之前跟沈交流有很多非常新的觀念，今天自己是來學習取經，兩個城市未來是競爭也是合作，先來「摸底」。

沈伯洋也被問到後續是否會有車掃活動，沈表示，選前一周車掃跟大洋流車掃比較不同，會回歸到一般車掃比較相似，較為傳統。

民進黨台北市長候選人沈伯洋（右）今天舉行「台北大洋流」士林、北投車隊掃街壓軸場，並邀請高雄市長陳其邁（左）北上到場陪同掃街，現場氣氛輕鬆熱絡。記者林伯東／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋（右）今天舉行「台北大洋流」士林、北投車隊掃街壓軸場，並邀請高雄市長陳其邁（左）北上到場陪同掃街，現場氣氛輕鬆熱絡。記者林伯東／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋（右二）今天舉行「台北大洋流」士林、北投車隊掃街壓軸場，並邀請高雄市長陳其邁（左二）北上到場陪同掃街，出發前接受媒體訪問。記者林伯東／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋（右二）今天舉行「台北大洋流」士林、北投車隊掃街壓軸場，並邀請高雄市長陳其邁（左二）北上到場陪同掃街，出發前接受媒體訪問。記者林伯東／攝影

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