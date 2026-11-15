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競總變夜市下班族也來逛 何欣純欣喜能和粉絲聊市政

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民進黨台中市長候選人何欣純今在競選總部舉辦「純派愛吃」美食快閃第5彈，餐車都還沒開始擺設，就有民眾提前到場等候。圖／何欣純提供
民進黨台中市長候選人何欣純今在競選總部舉辦「純派愛吃」美食快閃第5彈，餐車都還沒開始擺設，就有民眾提前到場等候。圖／何欣純提供

民進黨台中市長候選人何欣純今在競選總部舉辦「純派愛吃」美食快閃第5彈，因為活動連續數場已累積一批忠實粉絲，今餐車都還沒開始擺設，就有民眾提前到場等候。

今現場集結特色餐車、美食小吃、甜點與飲品，下午茶和晚餐可以一次解決，民眾帶著家人朋友逛市集，也有支持者帶著競選飄帶與小物前來相認，邊吃美食邊聊天。

何欣純說，自己也很愛逛夜市，看到競選總部化身「純派愛吃」夜市市集，吸引許多人潮，許多人是下班後來放輕鬆，讓她感到很高興。而且，透過市集，讓原本在線上支持她的粉絲，有機會面對面認識交流，也能談談台中市政，以及各自在生活中碰到的問題，分享對台中未來的期待。

何欣純說，市集提供了年輕攤商、自營商與文創業者參與的機會，希望讓自行創業的小商家、美食店家有更多被看見的機會，在台中找到發展的舞台。

她說，台中的夜市文化與美食小吃都很有特色，期待透過「純派愛吃」系列活動，讓粉絲相聚交流，也讓更多人認識在地店家，以實際消費支持青年創業，相揪到競總吃美食逛市集。

民進黨台中市長候選人何欣純今在競選總部舉辦「純派愛吃」美食快閃第5彈，餐車都還沒開始擺設，就有民眾提前到場等候。圖／何欣純提供
民進黨台中市長候選人何欣純今在競選總部舉辦「純派愛吃」美食快閃第5彈，餐車都還沒開始擺設，就有民眾提前到場等候。圖／何欣純提供

民進黨台中市長候選人何欣純今在競選總部舉辦「純派愛吃」美食快閃第5彈，餐車都還沒開始擺設，就有民眾提前到場等候。圖／何欣純提供
民進黨台中市長候選人何欣純今在競選總部舉辦「純派愛吃」美食快閃第5彈，餐車都還沒開始擺設，就有民眾提前到場等候。圖／何欣純提供

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