竹縣藍營大造勢！鄭麗文批綠漠視軍公教 籲守住竹縣防黑金復辟

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今天成立「軍警消公教勞工暨婦女後援會」，國民黨主席鄭麗文再度為徐欣瑩站台造勢，呼籲力挺徐欣瑩、竹北市長候選人吳旭智，國民黨全壘打，絕不能讓黑金復辟、不能讓綠色權貴吞食新竹縣。

今天旗海飄揚、場面盛大，新竹縣長楊文科、前縣長邱鏡淳、中央婦女工作委員會主委洪秋玉、全國軍警消聯合總會長林水吉及榮譽總會長劉盛良、新竹縣總工會理事長陳福俊、婦女後援會會長田林妹等社團領導人齊聚一堂，展現藍軍新竹縣大團結的氣勢。

鄭麗文表示，軍公教警消用生命守護台灣，勞工、婦女以血汗建設台灣，都是台灣奇蹟的重要功臣，「國民黨不會忘記各位的功勞」，因此持續爭取合理權益與照顧。她批評，民進黨對國會通過的法案不副署，漠視軍公教權益，讓台灣成果遭「綠色權貴」瓜分，甚至破壞官箴。

鄭麗文指出，新竹縣守住台灣護國神山，卻面臨民進黨虎視眈眈。她強調，國民黨提名的徐欣瑩是科技女力，重視勞工、婦女權益，呼籲支持徐欣瑩、吳旭智及國民黨提名的各級候選人，讓縣長到村里長全面勝選，不能讓黑金復辟或「綠色權貴」吞食新竹縣。

楊文科表示，看到軍公教、勞工及婦女站出來支持徐欣瑩，展現國民黨團結的力量。他以「疾風知勁草、板蕩識忠臣」形容選戰，並強調這次選舉是國民黨清廉與民進黨貪腐之間的對決。他強調國民黨支持徐欣瑩、吳旭智的立場始終不變，只要團結就有機會勝選，並呼籲支持者踴躍投票。

徐欣瑩表示，過去在立法院推動提高軍人退休所得替代率、停砍公教年金、增加勞工4+1假期及婦幼權益等法案，未來將提出生育補助10萬元、職災補助、婦女二度就業創業啟動金等措施，並推動交通改善及前瞻教育，目標讓新竹縣成為「福利第一名、建設第一名」。她也呼籲支持者團結拉票、催票，以選票守護新竹縣。

吳旭智表示，未來將與徐欣瑩緊密合作，推動「縣市合一、竹北升級」，帶動竹北及新竹縣發展。

國民黨今天下午展現藍軍大團結氣勢，支持者齊聚力挺，現場旗海飄揚。記者郭政芬／攝影

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今天成立「軍警消公教勞工暨婦女後援會」，現場人潮滿滿。記者郭政芬／攝影

現場旗海飄揚、氣氛熱烈，支持者齊聚一堂，場面盛大，展現熱烈支持氣勢。記者郭政芬／攝影