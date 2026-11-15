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蔣萬安吃東發號沒付錢？議長戴錫欽駁斥 還原打招呼、用餐已徵詢同意
台北市長蔣萬安前晚饒河夜市拜票，在先前發生「菜單遮蔽簽名」風波的東發號用餐，卻遭民進黨議員許淑華爆料，稱用餐沒付錢。饒河街觀光夜市自治會長昨已說明，市長幕僚用餐前就已將2000元交給自治會協助支付。當天陪同掃街的議長戴錫欽今天也出面還原過程。
戴錫欽說，市長蔣萬安夜市拜票，到店家消費是很自然的事，尤其發生遼寧夜市又一村叫陣事件後，蔣幕僚更慎重有去問店家意願，包括打招呼、前往用餐是否適合，所以用餐前，幕僚都已徵詢過沒問題，甚至擔心現場人太多，事前將餐費2000元交給自治會長幫忙協助付餐費，一切溝通都沒有問題。
戴也還原當天過程，就是因為都事先做好溝通，所以當天店家、自治會長都知道蔣萬安快到了，所以會長幫忙預留位子，也沒有大批人進到店家，電視台都有畫面。
至於為何要到當初發生遮蔽簽名事件的店家用餐，戴說，尤其這家店，對在地議員來說都很熟，包括他，對蔣萬安來說，拜票也是要鼓勵大家消費，事前也都非常有禮貌徵詢，拜會、用餐方不方便，店家也都有同意，更希望能刺激店家消費。
戴也透露，他跟這家東發號的老闆都很熟，先前發生「菜單遮蔽簽名」風波之前，他就曾上「女人我最大」節目推薦過這家在地美食，甚至遮蔽簽名風波後，他也用議長身分，買這家店的美食給議會跨黨派議員。
戴說，蔣萬安也是希望藉由這樣的拜票，能進去實際消費，在店家同意前提之下，讓他們可以不用受政治紛擾影響，也歡迎大家，不管政黨屬性為何、支持誰，都能勇於消費在地美食。
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