影／蘇巧慧雙和造勢 直言「撞斷門牙當然很痛」但要完成工作

民進黨新北市長候選人蘇巧慧昨晚在造勢晚會上，不慎與神將發生碰撞被撞斷右上門牙，但隨即補好。蘇巧慧今天出席在永和四號公園舉辦的雙和造勢大會依然向支持者燦笑致意，蘇巧慧表示，被撞斷牙齒當然很痛，但是我們要敬業、要堅守價值、要把工作完成啊，雙和不是鐵板一塊，請大家相信我們的真心，真心換真心，給民進黨一個機會。

蘇巧慧表示，被撞斷牙齒當然很痛，但做為一個隊長就是要身先士卒、衝在前面，很感謝有這樣的隊員，他們都撐著我，隨時準備上來要應援，但我們知道一定要立場一致打好每一仗，請雙和的市民給民進黨的新北隊一次機會，我們一定不會辜負大家的期待，雙和絕不是鐵板一塊，請大家相信我們的真心，真心換真心，讓雙和五席全上。

副總統蕭美琴特別趕來雙和助陣，向鄰居鄉親請託拜票，也心疼表示蘇巧慧依然很美、整個新北團隊都很美，特別送上一件多元包容的Ｔ恤，表示民進黨的價值就是多元包容，每一個族群都重要，每一個世代都重要，用多元包容的精神讓新北可以更好。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（左）今天在永和四號公園舉辦雙和造勢大會，副總統蕭美琴（右）到場加油助陣。記者潘俊宏／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（左六）今天在永和四號公園舉辦雙和造勢大會，副總統蕭美琴（左七）到場加油助陣，並一起與支持者高呼勝選口號。記者潘俊宏／攝影