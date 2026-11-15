影／鼓車開道恐龍、老虎來助陣！議員候選人莊瓊如藝文快閃屏北6鄉

選戰倒數，屏東縣議員第二選區候選人莊瓊如是紙風車劇團前副團長，今天邀紙風車、九天天民俗技藝團及缺席舞團—奇幻劇團，以不同於傳統車隊掃街，她展開藝文快閃巡迴屏北六鄉，將鼓陣、戲劇角色及親子互動表演帶進廟埕，讓選舉也能是充滿歡笑的快樂公民教育。

莊瓊如在紙風車工作20多年，長期參與368鄉鎮市區兒童藝術工程，跟著團隊走遍全台各地。莊瓊如分享，這段經驗讓她深信，孩子們接觸藝術的機會，不應受居住地點或家庭條件限制，同樣，選舉與公共事務也不應該距離日常生活太遙遠。

莊瓊如與團隊們今辦「瓊粉做伙來見面」屏北六鄉快閃，莊瓊如站上九天民俗技團鼓車，沿途跟大家打招呼，她說，希望延續紙風車「孩子不能來，我們就去」理念，讓選舉不只有拜票，也能成為充滿歡笑的公民教育。

屏北六鄉快閃，首站從長治出發，吸引不少大小朋友，沿途有家長騎機車載孩子，跟隨鼓車從長治一路到麟洛，與表演團隊揮手、跳舞，場面超歡樂。

莊瓊如說，最讓她感動的不只是孩子們興奮的笑容，還有許多爸爸媽媽、阿公阿嬤眼睛同樣發亮，「有些長輩可能也是第一次近距離接觸這麼有趣的文化藝術表演。」看到長輩笑得像孩子一樣，正是她希望帶給家鄉的風景。

莊瓊如分享，她小就北上學特技，藝校畢業後，立下返鄉服務心願，這幾年投入屏東戲劇人才培訓，往返台北、屏東兩地，如今決定返鄉參選，希望運用專長及累積人脈，將更多文化資源帶回故鄉。

她笑說，最近到市場、夜市及路口拜票，常有家長詢問「紙風車是不是又有新戲要宣傳？」她都回答，「這次是宣傳我自己，我要回來為家鄉做事情。」她認為，文化藝術不應受地域限制，以創意、美學、愛與關懷，讓選舉與公共事務更貼近生活。

紙風車劇團團長任建誠表示，莊瓊如雖然投入選舉，仍希望讓活動保有與孩子、鄉親互動特色，將廟埕化身為大小朋友歡樂遊戲場，也延續紙風車多年來透過表演激發兒童想像力的精神。

莊瓊如說，邀請藝文好友相挺，實踐「文化落地、家鄉前進」，讓孩子在家門口看見不同表演，也讓鄉親輕鬆互動認識候選人與公共事務。未來若有機會，盼持續引進不同表演團隊，讓文化藝術成為生活的一部分。

屏東縣議員第二選區候選人莊瓊如（中，粉紅色背心）是紙風車劇團前副團長，她邀請紙風車、九天天民俗技藝團及缺席舞團—奇幻劇團，展開藝文快閃巡迴屏北六鄉，廟埕變成大小朋友遊戲場。記者劉星君／攝影

屏東縣議員第二選區候選人莊瓊如（中，粉紅色背心）是紙風車劇團前副團長，她邀請紙風車、九天天民俗技藝團及缺席舞團—奇幻劇團，展開藝文快閃巡迴屏北六鄉，廟埕變成大小朋友遊戲場。記者劉星君／攝影

屏東縣議員第二選區候選人莊瓊如（右，粉紅色背心者）是紙風車劇團前副團長，她邀請紙風車、九天天民俗技藝團及缺席舞團—奇幻劇團，展開藝文快閃巡迴屏北六鄉，廟埕變成大小朋友遊戲場。圖／莊瓊如團隊提供

屏東縣議員第二選區候選人莊瓊如是紙風車劇團前副團長，她邀請紙風車、九天天民俗技藝團及缺席舞團—奇幻劇團，展開藝文快閃巡迴屏北六鄉，鼓車開場演出讓人看的目不轉睛。記者劉星君／攝影