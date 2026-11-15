快訊

員林家具工廠大火爆炸聲連響黑煙沖天 田中高鐵、社頭都看得到

有望挑戰大陸冷氣團...這日起先濕涼後乾冷 賈新興：冷空氣直衝台灣

拚場煙硝味？蔣萬安、沈伯洋微笑同框握手…秦慧珠曝現場微妙氣氛

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統批蔣萬安未把人民放心上 基泰、寶林案換沈伯洋處理會不一樣

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
身兼民進黨主席的賴清德總統現身民進黨台北市長候選人沈伯洋百工百業後援會成立大會。圖／摘自UND video
身兼民進黨主席的賴清德總統現身民進黨台北市長候選人沈伯洋百工百業後援會成立大會。圖／摘自UND video

九合一選舉倒數，民進黨台北市長候選人沈伯洋今天成立百工百業後援會，現場聚集150多個團體、3000多人到場支持；身兼民進黨主席的賴清德總統批評台北市長蔣萬安未妥善處理基泰大直案，沒有把市民放在心上，若換作沈伯洋處理，絕對不一樣，呼籲百工百業發揮關鍵力量，成為沈勝選的臨門一腳。

沈伯洋致詞時指出，他是土生土長的台北人，家族最早務農，後來開柑仔店、做馬達；阿嬤是新住民，岳父在台電，外公是警察，外婆是網球國手，人生經驗充滿百工百業，他願意傾聽、了解產業困難，並解決問題，感謝產業後援會站在他身後。他承諾，未來會與產業定期溝通，滾動式修正現有政策，進而輔助各項產業發光發熱。

沈伯洋指出，他希望選舉回歸市政討論，讓政策傳遞到每個產業心裡，如果他取得勝利，才可以告訴後世的人，講政策有人要聽、是有用的；他呼籲選民，不只要回顧這場選舉的歷史，更要見證歷史、參與歷史，11月28日投票日除了自己以外，請多帶一個人去投票，一起創造歷史。

賴清德致詞指出，在台北市，民進黨要挑戰現任市長何其困難，但沈伯洋勇敢承擔，堅持打正面選戰，阻止對對手家世做文章，面對抹黑也不改其志；任何市長選舉都很難從頭到尾只講政策，但台北市民能接受候選人光談政策而已，看得出台北市民水準之高。

話鋒一轉，賴清德提起基泰大直工安事件，他批評，3年前該建築公司興建大樓時連續壁施工不當，波及鄰近25戶房屋，至今3年多未獲妥善解決，現任市長還接受建築圖被泥漿埋住的說法，「代表他沒有把市民放在心上」，如果交由沈伯洋處理，絕對不一樣，寶林茶室案毅然。

賴清德說，沈伯洋奉行市民主義，願意傾聽，能帶領台北市的百工百業繼續向前、落實人民照顧，感謝現場百工百葉願意挺身而出，希望眾人能在選戰發揮關鍵力量，成為取勝的臨門一腳，也讓民進黨台北市議員打出全壘打。

2026九合一選舉

沈伯洋 賴清德 蔣萬安 2026九合一選舉 台北市選舉

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

安心大遊行…蔣萬安6批民進黨政府 喊話投不信任票

民眾黨應援安心大遊行 鋼鐵小草直呼絕不投沈伯洋「我腦子沒壞掉」

蔣：台北不是操弄仇恨的地方 沈：改善1小步改變台北1大步

沈伯洋政見會引陳健治3叮嚀開場 舉趙少康、陳水扁再度同框

相關新聞

遭綠營批吃東發號未付錢 許甫曬買地瓜球細節：選舉使人瘋狂

民進黨台北市議員許淑華稱，台北市長蔣萬安日前到饒河街夜市的東發號用餐，當下沒有付錢就離開，對此蔣萬安競選辦公室稱要告發。民眾黨北市議員許甫今在 Threads 貼文指，當天看到場景是一攤地瓜球拿給市長要請客時，蔣拿出一百元堅持付款，如此注意到細節，怎麼會吃霸王餐？

昨喊「川伯生氣了」轉強硬戰略？ 李四川：李四川還是李四川

國民黨新北市長候選人李四川近日發言火力明顯升高，昨更在造勢場合直喊「川伯生氣了！」。媒體今在三重車掃前詢問，是否代表選戰倒數階段將調整策略，李四川回應，「我想李四川還是李四川」，表示日前政見會上只是針對民進黨候選人蘇巧慧提出的批評實際回應，往後仍會按照原本步調，走遍29區向市民說明政見。

最新民調領先蔣萬安 沈伯洋：戒慎恐懼 盼各界支持轉作選票

民進黨台北市長候選人沈伯洋今天出席「百工百業後援會」成立大會，針對新台灣國策智庫最新民調顯示，他的支持度和看好度皆領先現任市長蔣萬安，沈受訪時表示，各界支持與心意都有收到，但能否轉作選票才是最重要的事情，對於民調結果一樣還是戒慎恐懼。

拚場煙硝味？蔣萬安、沈伯洋微笑同框握手…秦慧珠曝現場微妙氣氛

年底選戰倒數13天，台北市長選戰進入最後肉搏戰，台北市長蔣萬安、民進黨候選人沈伯洋今兩人同框出席台北市物理治療師公會餐敘，兩人一看到對方，都帶著微笑彼此握手寒暄，蔣萬安還不斷向沈伯洋說「加油加油！」絲毫不見煙硝味。

新台灣國策智庫民調／沈伯洋支持度46.3％領先蔣萬安42.2％

新台灣國策智庫今天最新民調指出，台北市長候選人沈伯洋支持度以46.3%，勝過現任市長蔣萬安的42.2%，其餘則有8.6%無法選出任一人，兩人差距仍在誤差範圍，相當拉鋸；調查顯示藍綠基本盤已各自歸隊，而蔣萬安在民眾黨支持者中拿下93.6%的壓倒性支持、沈僅1.4%。

影／鼓車開道 恐龍、老虎來助陣！議員候選人莊瓊如藝文快閃屏北6鄉

選戰倒數，屏東縣議員第二選區候選人莊瓊如是紙風車劇團前副團長，今天邀紙風車、九天天民俗技藝團及缺席舞團—奇幻劇團，以不同於傳統車隊掃街，她展開藝文快閃巡迴屏北六鄉，將鼓陣、戲劇角色及親子互動表演帶進廟埕，讓選舉也能是充滿歡笑的快樂公民教育。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。