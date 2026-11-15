賴總統批蔣萬安未把人民放心上 基泰、寶林案換沈伯洋處理會不一樣

九合一選舉倒數，民進黨台北市長候選人沈伯洋今天成立百工百業後援會，現場聚集150多個團體、3000多人到場支持；身兼民進黨主席的賴清德總統批評台北市長蔣萬安未妥善處理基泰大直案，沒有把市民放在心上，若換作沈伯洋處理，絕對不一樣，呼籲百工百業發揮關鍵力量，成為沈勝選的臨門一腳。

沈伯洋致詞時指出，他是土生土長的台北人，家族最早務農，後來開柑仔店、做馬達；阿嬤是新住民，岳父在台電，外公是警察，外婆是網球國手，人生經驗充滿百工百業，他願意傾聽、了解產業困難，並解決問題，感謝產業後援會站在他身後。他承諾，未來會與產業定期溝通，滾動式修正現有政策，進而輔助各項產業發光發熱。

沈伯洋指出，他希望選舉回歸市政討論，讓政策傳遞到每個產業心裡，如果他取得勝利，才可以告訴後世的人，講政策有人要聽、是有用的；他呼籲選民，不只要回顧這場選舉的歷史，更要見證歷史、參與歷史，11月28日投票日除了自己以外，請多帶一個人去投票，一起創造歷史。

賴清德致詞指出，在台北市，民進黨要挑戰現任市長何其困難，但沈伯洋勇敢承擔，堅持打正面選戰，阻止對對手家世做文章，面對抹黑也不改其志；任何市長選舉都很難從頭到尾只講政策，但台北市民能接受候選人光談政策而已，看得出台北市民水準之高。

話鋒一轉，賴清德提起基泰大直工安事件，他批評，3年前該建築公司興建大樓時連續壁施工不當，波及鄰近25戶房屋，至今3年多未獲妥善解決，現任市長還接受建築圖被泥漿埋住的說法，「代表他沒有把市民放在心上」，如果交由沈伯洋處理，絕對不一樣，寶林茶室案毅然。

賴清德說，沈伯洋奉行市民主義，願意傾聽，能帶領台北市的百工百業繼續向前、落實人民照顧，感謝現場百工百葉願意挺身而出，希望眾人能在選戰發揮關鍵力量，成為取勝的臨門一腳，也讓民進黨台北市議員打出全壘打。