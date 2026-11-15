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互攻對方本命區 游淑貞提振興商圈、魏嘉賢喊玉里設第二行政中心

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
無黨籍花蓮縣長候選人魏嘉賢今天走訪吉安鄉慶豐地區，並提出玉里設立「花蓮第二行政中心」，強調讓13鄉鎮市都能公平獲得資源。圖／魏嘉賢競選總部提供
無黨籍花蓮縣長候選人魏嘉賢今天走訪吉安鄉慶豐地區，並提出玉里設立「花蓮第二行政中心」，強調讓13鄉鎮市都能公平獲得資源。圖／魏嘉賢競選總部提供

花蓮縣長選戰進入倒數，國民黨候選人、吉安鄉長游淑貞、無黨籍候選人、花蓮市前市長魏嘉賢近日分別前往對方本命區拜票。游淑貞到花蓮市中山路站街口，提出舊城文化再生、商圈經濟振興策略；魏嘉賢則走訪吉安慶豐，並提出玉里設立「花蓮第二行政中心」，強調讓13鄉鎮市都能公平獲得資源。

面對國旅市場疲軟、國際觀光客源不足及市區商圈買氣下滑，游淑貞提出「舊城文化再生、商圈經濟振興」策略，主張整合大禹街、舊鐵道文化徒步區及金三角商圈，從文化深耕、觀光消費、青年創業及交通改善4大面向著手，讓過路客轉為留宿客，將觀光人潮轉化為店家營收。

游淑貞表示，將串連花蓮文化創意產業園區、大禹街、舊鐵道及金三角百年老街，打造「舊城文化漫遊廊帶」，結合鐵道記憶、老街故事、街頭藝人、手作體驗及夜間展演，並整合宮廟、特色老店與青年創業據點，推出主題小旅行及多語導覽服務。

游淑貞指出，商圈振興方面，將結合太平洋觀光節、夏戀嘉年華及東大門夜市，推動跨商圈消費集點、住宿搭配抵用券及淡季優惠，並協助店家導入AI數位行銷與行動支付；另提供青年創業貸款利息補貼、品牌設計及數位轉型輔導，鼓勵青年進駐老屋。交通方面，將評估大禹街14號立體停車場多目標開發及BOT營運模式，改善徒步區無障礙設施、照明與接駁服務。

魏嘉賢今天則前往吉安鄉慶豐地區拜票，沿街與民眾握手互動，他表示，13日晚間在玉里協天宮與南區鄉親座談，提出玉里設立「花蓮第二行政中心」，未來整合縣府資源進駐，並推動線上申辦，讓補助申請、災害通報等業務就近辦理，減少南區民眾往返花蓮市區的時間。

魏嘉賢也提出偏鄉醫療、農業及長照政見，包括強化衛生所三高追蹤、擴大遠距醫療、整備玉里直升機夜間起降，並導入AI電話每日關懷獨居長者；農業方面則強化天災預警、編足復耕預算及加速災損認定，協助農民度過災後難關。

另外，魏嘉賢提出長輩「未來存摺」，保留原有敬老卡，推動跨宜花東使用，另提供每年1萬3200元額度，涵蓋交通、身心健檢及縣內旅遊，並規畫6000元銀髮樂活金及1萬2000元家庭喘息金，希望以上政見讓花蓮13個鄉鎮市都能獲得公平對待，讓南區也有均衡發展的機會。

國民黨花蓮縣長候選人游淑貞到花蓮市中山路站街口，提出舊城文化再生、商圈經濟振興策略。圖／游淑貞競選總部提供
國民黨花蓮縣長候選人游淑貞到花蓮市中山路站街口，提出舊城文化再生、商圈經濟振興策略。圖／游淑貞競選總部提供

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