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蕭美琴憶蔡英文選新北曾住她永和家打地鋪 盼蘇巧慧圓夢

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
副總統蕭美琴今天到中和為民進黨新北市長候選人蘇巧慧站台。記者葉德正／攝影
副總統蕭美琴今天到中和為民進黨新北市長候選人蘇巧慧站台。記者葉德正／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天前往中和四號公園舉辦造勢，副總統蕭美琴再度到場站台。住在永和20多年的蕭美琴回憶，10多年前蔡英文首次參選新北市長時，選戰起點就在永和，當時蔡英文甚至借住她家，家中僅一間小臥室，只能打地鋪度過選戰期間。蕭美琴說，蔡英文雖當年未能勝選，但是一段珍貴經驗，蔡英文有一個未完成的新北市長願望，希望大家支持蘇巧慧，讓她完成當年的未竟任務。

蕭美琴今天也準備一件「T恤」給蘇巧慧表示，這是一件象徵多元與包容理念的T恤，無論是什麼樣的生命、什麼樣的顏色，都應該被溫暖擁抱。

蕭美琴指出，這份禮物呼應蘇巧慧一路以來堅持的價值，一個有格局的領導者，不會要求所有人都長得一模一樣，而是懂得欣賞、回應每一種不同的色彩，讓不同個體、家庭及需求，都能在城市中自在生活，獲得溫暖接住，這樣的精神也與中永和多元共融的城市特色相互呼應。

蕭美琴也提到，蘇巧慧昨天門牙被撞斷仍堅持把活動走完十分令人心疼，人生難免遭遇意外、挫折甚至跌倒，但如何面對傷口、處理挫折，決定重新站起來的高度，而她在蘇巧慧身上看見勇敢、智慧及應變能力，也看見一位市長候選人承擔市民期待的勇氣。

蕭美琴說，她20多年前就搬到永和，期間曾被派駐花蓮十年及赴美工作，但與中永和生活圈始終有深厚情感，中永和不是台北市的衛星城市，有自己的生活圈與文化特色，匯聚台灣各地及世界不同族群，從傳統台灣小吃、東南亞料理、韓國街到客家味，展現多元共融的城市風景。

蕭美琴呼籲支持者不要因民調數字而鬆懈，無論接下來看到什麼民調，都要將票催出來、積極拉票，除支持蘇巧慧，也要支持在地議員候選人，讓市長與議會團隊共同推動新北進步。

副總統蕭美琴今天到中和為民進黨新北市長候選人蘇巧慧站台。記者葉德正／攝影
副總統蕭美琴今天到中和為民進黨新北市長候選人蘇巧慧站台。記者葉德正／攝影

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