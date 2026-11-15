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遭綠營批吃東發號未付錢 許甫曬買地瓜球細節：選舉使人瘋狂
民進黨台北市議員許淑華稱，台北市長蔣萬安日前到饒河街夜市的東發號用餐，當下沒有付錢就離開，對此蔣萬安競選辦公室稱要告發。民眾黨北市議員許甫今在 Threads 貼文指，當天看到場景是一攤地瓜球拿給市長要請客時，蔣拿出一百元堅持付款，如此注意到細節，怎麼會吃霸王餐？
民眾黨台北市議員候選人許甫在 Threads貼文指出，其實打蔣萬安吃東發號不付錢真的滿瞎的。他當天在饒河夜市看到的場景是一攤地瓜球老闆拿給蔣市長要請客，幕僚不知何時已經拿給蔣萬安一百元鈔票，堅持付錢。
他說，老闆很客氣自己算成小包價，蔣萬安收到零錢還說這是大包地瓜球，要老闆把多的零錢拿回去。
許甫說，光顧人潮擁擠的地瓜攤都會注意到這個細節，要說一群人坐下來吃之前就因為政治新聞被高度關注的東發號，會吃霸王餐？選舉真的使人瘋狂。
貼文下方也有疑似該店家回覆，「我們想請市長吃，市長堅持從他自己口袋拿錢要付錢」。並且附上蔣萬安拿出百元鈔票付錢的照片。
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