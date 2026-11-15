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卓榮泰指不必羨慕竹科南科中科 「嘉科二期擴建不夠還有三期」

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
行政院卓榮泰（右）與民進黨嘉縣長候選人蔡易餘等人今到太保市後潭鎮福宮參拜祈福。圖／蔡易餘競總提供
行政院卓榮泰（右）與民進黨嘉縣長候選人蔡易餘等人今到太保市後潭鎮福宮參拜祈福。圖／蔡易餘競總提供

行政院長卓榮泰今下午將接連為民進黨嘉縣長候選人蔡易餘、民進黨嘉市長候選人王美惠站台，卓榮泰先與蔡易餘等人到太保市後潭鎮福宮參拜祈福，他致詞說，嘉義科學園區一期、二期之後還有二期擴建，「擴建不夠還有三期，全部都繼續衝」。

「嘉縣從農業大縣走向農工大縣，再成為農業科技大縣，這個日子已經到了」，卓榮泰說，嘉義的未來不只有鳳梨、酪梨、柑橘等農產品，還有台積電先進封裝廠進駐，加上太保亞創中心一、二期的無人機產業研發，以及翁章梁和蔡易餘一直推動的民雄航太園區，嘉義不必羨慕竹科、南科、中科，嘉義自己的科學園區會一期一期發展下去。

卓榮泰也稱讚說，翁章梁是五星縣長，蔡易餘是公督盟評鑑的優秀立委，並提到蔡易餘每次質詢除了中央政策，也花很多時間爭取地方需求，讓他印象深刻。

卓榮泰指出，太保市是未來發展最快速的地方，太保市長必須和中央、縣府及各鄉鎮一起做整體規畫，黨籍太保市長候選人呂慧瑜年輕又優秀，而議會配合同樣重要，祝福議員候選人戴光宗高票當選。

蔡易餘致詞說，嘉義這幾年從農業縣進步為農工科技大縣，許多建設都靠卓榮泰大力支持，包括嘉義科學園區已進入二期，台積電未來的廠房會越蓋越多；朴子肉品市場32億元的預算，也是卓榮泰扛下來才核定；民雄航太基地同樣是卓榮泰展現魄力，堅定支持核定。也拜託卓榮泰未來繼續支持嘉義的各項政策推動。

翁章梁說，中央的公共建設奠定嘉義發展的基礎，未來會吸引更多民間投資，讓嘉義建立起農工科技大縣的架構。

行政院卓榮泰（前右一）與民進黨嘉縣長候選人蔡易餘（前左二）等人今到太保市後潭鎮福宮參拜祈福。圖／蔡易餘競總提供
行政院卓榮泰（前右一）與民進黨嘉縣長候選人蔡易餘（前左二）等人今到太保市後潭鎮福宮參拜祈福。圖／蔡易餘競總提供

行政院卓榮泰（左四）與民進黨嘉縣長候選人蔡易餘（左二）等人今到太保市後潭鎮福宮參拜祈福。圖／蔡易餘競總提供
行政院卓榮泰（左四）與民進黨嘉縣長候選人蔡易餘（左二）等人今到太保市後潭鎮福宮參拜祈福。圖／蔡易餘競總提供

行政院卓榮泰（前右）與民進黨嘉縣長候選人蔡易餘等人今到太保市後潭鎮福宮參拜祈福，並推薦黨籍太保市長候選人呂慧瑜（前左二）。圖／蔡易餘競總提供
行政院卓榮泰（前右）與民進黨嘉縣長候選人蔡易餘等人今到太保市後潭鎮福宮參拜祈福，並推薦黨籍太保市長候選人呂慧瑜（前左二）。圖／蔡易餘競總提供

行政院卓榮泰（前中）與民進黨嘉縣長候選人蔡易餘（前右三）等人今到太保市後潭鎮福宮參拜祈福。圖／蔡易餘競總提供
行政院卓榮泰（前中）與民進黨嘉縣長候選人蔡易餘（前右三）等人今到太保市後潭鎮福宮參拜祈福。圖／蔡易餘競總提供

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