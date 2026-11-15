朱立倫談沉默螺旋：藍營支持者民調可不表態 但11/28一定要投票

國民黨前主席朱立倫今天到基隆，和基隆市長謝國樑一起站上宣傳車掃街拜票。謝說，選情越越緊繃，他就越有精神，越有戰力。藍軍面臨沉默螺旋壓力，朱說，支持者在民調不表態沒關係，但11月28日一定要出來投票。

朱立倫今天下午3時到國民黨基隆市黨部與謝國樑會合，謝國樑在出發車掃前表示，今年的市長選舉，競爭的確非常激烈，選舉態勢非常緊繃，但選情越激烈、越緊繃，他就越有精神，越有戰力，代表他有抗壓能力，局勢激烈可以激出他很多的鬥志。

謝國樑表示，今天先後到南興市場、信義市長拜票，很多長輩給他很多的鼓勵。他也有經營年輕人的族群，他提的「謝國樑12建設」政績，很多都是對年輕的孩子，年輕的爸爸媽媽，還有家庭就業從業人口，做更多的設想跟更多的規畫，相信繼續努力戰到11月28日，會贏得勝利。

朱立倫回憶四年前來幫謝國樑助選，「小愛爸爸」用愛帶給基隆很多的溫暖。身為謝的好朋友，也擔任過16年的地方首長，知道謝國樑對地方充滿了愛，為了下一代在努力打拚。

朱立倫指謝國樑的對手，這幾年都是用對立，用對抗，用恨做出發點。相信基隆市民非常有智慧，他對基隆充滿了信心。

朱立倫認為，謝國樑學歷比對手高很多，能力比對手強很多，愛心又比對手多很多。但是民進黨很會選舉，所以大家會感覺到壓力，最重要的事情就是一定要出來投票。沒有出來投票，謝國樑就危險。只要出來投票，謝國樑就會順利高票連任。

朱立倫說，藍營支持者沉默螺旋分成兩個部分，一個是在民調不表態，另一個是不願意出來投票。到目前所掌握的資訊，藍軍的支持者目前投票意願還不夠強，所以一定要全力把票催出來。

朱立倫指出，昨晚他在桃園助選，大家都說桃園市長張善政做得非常好，張善政和謝國樑兩人真的是「善良市長」，但是張碰到最大的危機，一樣是沉默螺旋，所以拜託不管在基隆、桃園、新北、台北，或在各個地方，大家都要出來投票。

國民黨前主席朱立倫（左）今到基隆，和基隆市長謝國樑（右）一起站上宣傳車，從義四路競選總部出發拜票。記者邱瑞杰／攝影

國民黨前主席朱立倫（左）今到基隆，和基隆市長謝國樑（右）一起站上宣傳車，從義四路競選總部出發拜票。記者邱瑞杰／攝影