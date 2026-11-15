花蓮縣長選戰黑函戰升溫！張峻控文宣超出判決認定 明赴選委會檢舉

花蓮縣長候選人張峻陣營指控，鳳林鎮有人散發印有國民黨縣黨部副主委、縣議員吳建志名字的選舉文宣，內容涉及不實抹黑。吳建志今天出面認文宣內容是自己的看法，並補簽名負責；張峻競總則表示，明天將向縣選委會檢舉國民黨部散發選舉黑函。

張峻陣營13日接獲民眾通報，指鳳林鎮有人發送涉及「背刺國民黨」、「欺詐牟利、霸占國土」等字眼的文宣，因認為內容不實，昨由競總主任胡慧君在律師陪同下前往花蓮地檢署，告發涉嫌違反選罷法、意圖使人不當選。

吳建志今天召開記者會表示，文宣是善心人士印製，內容都是自己的看法，也有司法判決資料作為依據，因此補簽名為言論負責，要求張峻出面向民眾說明，不要轉移人民質疑。

對此，張峻競總重申，張峻願意接受司法檢驗，但任何人都不能假借法院名義，替司法判決增加未認定的事實。判決書雖是公開資料，但文宣內容已超出判決認定，成為不實抹黑。

競總也質疑，吳建志在事後，今天才補簽名選舉文宣，還承認是印製疏失，也更證明國民黨部昨天在鳳林各地發送「未親自簽名」的選舉黑函是事實。

張峻競總表示，明天將向縣選委會檢舉國民黨部散發選舉黑函，目前已掌握3份文宣，依選罷法相關規定，違者可處10萬元以上、100萬元以下罰鍰，若分別認定違規，恐面臨30萬至300萬元罰鍰，盼選務單位秉公處理。

除了文宣攻防，張峻今天也公布政策白皮書，以「花蓮2030願景」為目標，提出「拚經濟、顧家庭、護安全」3大主軸、12個治理面向及120項行動方案。

張峻表示，白皮書從縣政需求出發，納入議員反映的民意，並邀請學者及專家提供建議，經團隊多次修正完成。他強調，縣政不能憑首長個人喜好，未來將不分黨派、唯才適用，尊重文官專業、傾聽民意，並借重外部專業。

12個治理面向涵蓋產業觀光、交通建設、青年留鄉、農漁業升級、全齡社福、教育平權、文化美學、婦女權益、韌性安全、透明治理、環境永續及數位治理。120項行動方案也將列出具體作法、績效指標、推動期程及主責單位，依預算、財源與法定程序推進，讓民眾能追蹤檢視。