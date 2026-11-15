快訊

員林家具工廠大火爆炸聲連響黑煙沖天 田中高鐵、社頭都看得到

有望挑戰大陸冷氣團...這日起先濕涼後乾冷 賈新興：冷空氣直衝台灣

拚場煙硝味？蔣萬安、沈伯洋微笑同框握手…秦慧珠曝現場微妙氣氛

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮縣長選戰黑函戰升溫！張峻控文宣超出判決認定 明赴選委會檢舉

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
無黨籍花蓮縣長候選人張峻（左二）今天舉行政策白皮書發表會，提出「拚經濟、顧家庭、護安全」3大主軸。記者王思慧／攝影
無黨籍花蓮縣長候選人張峻（左二）今天舉行政策白皮書發表會，提出「拚經濟、顧家庭、護安全」3大主軸。記者王思慧／攝影

花蓮縣長候選人張峻陣營指控，鳳林鎮有人散發印有國民黨縣黨部副主委、縣議員吳建志名字的選舉文宣，內容涉及不實抹黑。吳建志今天出面認文宣內容是自己的看法，並補簽名負責；張峻競總則表示，明天將向縣選委會檢舉國民黨部散發選舉黑函。

張峻陣營13日接獲民眾通報，指鳳林鎮有人發送涉及「背刺國民黨」、「欺詐牟利、霸占國土」等字眼的文宣，因認為內容不實，昨由競總主任胡慧君在律師陪同下前往花蓮地檢署，告發涉嫌違反選罷法、意圖使人不當選。

吳建志今天召開記者會表示，文宣是善心人士印製，內容都是自己的看法，也有司法判決資料作為依據，因此補簽名為言論負責，要求張峻出面向民眾說明，不要轉移人民質疑。

對此，張峻競總重申，張峻願意接受司法檢驗，但任何人都不能假借法院名義，替司法判決增加未認定的事實。判決書雖是公開資料，但文宣內容已超出判決認定，成為不實抹黑。

競總也質疑，吳建志在事後，今天才補簽名選舉文宣，還承認是印製疏失，也更證明國民黨部昨天在鳳林各地發送「未親自簽名」的選舉黑函是事實。

張峻競總表示，明天將向縣選委會檢舉國民黨部散發選舉黑函，目前已掌握3份文宣，依選罷法相關規定，違者可處10萬元以上、100萬元以下罰鍰，若分別認定違規，恐面臨30萬至300萬元罰鍰，盼選務單位秉公處理。

除了文宣攻防，張峻今天也公布政策白皮書，以「花蓮2030願景」為目標，提出「拚經濟、顧家庭、護安全」3大主軸、12個治理面向及120項行動方案。

張峻表示，白皮書從縣政需求出發，納入議員反映的民意，並邀請學者及專家提供建議，經團隊多次修正完成。他強調，縣政不能憑首長個人喜好，未來將不分黨派、唯才適用，尊重文官專業、傾聽民意，並借重外部專業。

12個治理面向涵蓋產業觀光、交通建設、青年留鄉、農漁業升級、全齡社福、教育平權、文化美學、婦女權益、韌性安全、透明治理、環境永續及數位治理。120項行動方案也將列出具體作法、績效指標、推動期程及主責單位，依預算、財源與法定程序推進，讓民眾能追蹤檢視。

2026九合一選舉

張峻 花蓮 選委會 2026九合一選舉 花蓮縣選舉

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

張峻控黑函抹黑告發 藍黨部副主委吳建志認文宣是自己看法

花蓮縣長選戰／ 張峻告文宣涉抹黑 藍營否認發放

賴總統雲林助選猛攻「張三世」 張嘉郡籲綠：不應雙標

基隆16個公民團體合辦公民政治共學 3市長侯選人簽署承諾書、履約書

相關新聞

遭綠營批吃東發號未付錢 許甫曬買地瓜球細節：選舉使人瘋狂

民進黨台北市議員許淑華稱，台北市長蔣萬安日前到饒河街夜市的東發號用餐，當下沒有付錢就離開，對此蔣萬安競選辦公室稱要告發。民眾黨北市議員許甫今在 Threads 貼文指，當天看到場景是一攤地瓜球拿給市長要請客時，蔣拿出一百元堅持付款，如此注意到細節，怎麼會吃霸王餐？

昨喊「川伯生氣了」轉強硬戰略？ 李四川：李四川還是李四川

國民黨新北市長候選人李四川近日發言火力明顯升高，昨更在造勢場合直喊「川伯生氣了！」。媒體今在三重車掃前詢問，是否代表選戰倒數階段將調整策略，李四川回應，「我想李四川還是李四川」，表示日前政見會上只是針對民進黨候選人蘇巧慧提出的批評實際回應，往後仍會按照原本步調，走遍29區向市民說明政見。

最新民調領先蔣萬安 沈伯洋：戒慎恐懼 盼各界支持轉作選票

民進黨台北市長候選人沈伯洋今天出席「百工百業後援會」成立大會，針對新台灣國策智庫最新民調顯示，他的支持度和看好度皆領先現任市長蔣萬安，沈受訪時表示，各界支持與心意都有收到，但能否轉作選票才是最重要的事情，對於民調結果一樣還是戒慎恐懼。

拚場煙硝味？蔣萬安、沈伯洋微笑同框握手…秦慧珠曝現場微妙氣氛

年底選戰倒數13天，台北市長選戰進入最後肉搏戰，台北市長蔣萬安、民進黨候選人沈伯洋今兩人同框出席台北市物理治療師公會餐敘，兩人一看到對方，都帶著微笑彼此握手寒暄，蔣萬安還不斷向沈伯洋說「加油加油！」絲毫不見煙硝味。

新台灣國策智庫民調／沈伯洋支持度46.3％領先蔣萬安42.2％

新台灣國策智庫今天最新民調指出，台北市長候選人沈伯洋支持度以46.3%，勝過現任市長蔣萬安的42.2%，其餘則有8.6%無法選出任一人，兩人差距仍在誤差範圍，相當拉鋸；調查顯示藍綠基本盤已各自歸隊，而蔣萬安在民眾黨支持者中拿下93.6%的壓倒性支持、沈僅1.4%。

影／鼓車開道 恐龍、老虎來助陣！議員候選人莊瓊如藝文快閃屏北6鄉

選戰倒數，屏東縣議員第二選區候選人莊瓊如是紙風車劇團前副團長，今天邀紙風車、九天天民俗技藝團及缺席舞團—奇幻劇團，以不同於傳統車隊掃街，她展開藝文快閃巡迴屏北六鄉，將鼓陣、戲劇角色及親子互動表演帶進廟埕，讓選舉也能是充滿歡笑的快樂公民教育。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。