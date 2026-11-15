侯朱合體挺李四川 侯友宜：鶯歌建設交給他會做得比我好

國民黨新北市長候選人李四川今前往鶯歌參加無黨籍新北市議員蘇泓欽競選總部團結大會，與新北市長侯友宜、前新北市長朱立倫同台。侯友宜高喊「支持3號李四川，鶯歌建設絕對會做得比我好」；朱立倫則表示，從台北縣到新北市，都可以看到李四川過去認真打拚的成果。李四川也強調，新北是「海納百川」的城市，未來將與跨黨派及無黨籍議員合作推動地方建設。

李四川表示，未來將以過去興建台北小巨蛋、完成台北大巨蛋的實務經驗，接續推動新北大巨蛋，希望工程如期如質完成，並結合大型賽事、演唱會及周邊開發，帶動樹林、鶯歌一帶發展。

針對地方長期期盼的樹鶯鐵路地下化，李四川表示，工程確實艱鉅，但台北南港、松山鐵路地下化過去同樣面臨不少挑戰，最終仍順利完成，關鍵在於有沒有決心，「只要有心要做，就有機會實現」，未來將全力克服工程困難、逐步推動。

李四川也談到長者福利，表示未來若當選市長，針對中央未執行的長者健保排富補助，「如果中央不做，新北自己來做」。

李四川今天稍早則前往樹林忠興宮，參加建宮40周年祈安賜福遶境。忠興宮主委黃榮利與濟安宮董事長陳黃綠妹帶領現場民眾比出象徵3號李四川的「OK」手勢，高喊「李四川凍蒜」。

李四川抵達後逐一向遶境成員打招呼，現場一名站在卡車上的小朋友也大聲呼喊李四川名字並要求握手，李四川聽見後走上前與孩子握手互動。

李四川致詞時祝福忠興宮40周年遶境圓滿、地方平安，隨後受邀點燃「起馬炮」為遶境揭開序幕。新北市議員周勝考、黃永昌、呂家愷、洪家君及議員候選人周韋翰等人也到場。

李四川（左三）今日一早抵達樹林忠興宮，參加建宮40周年祈安賜福遶境活動。圖／李四川競辦提供

李四川（左二）今日一早抵達樹林忠興宮，參加建宮40周年祈安賜福遶境活動。圖／李四川競辦提供