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「蜂蜜檸檬哥」將獻「川流不息」力挺 李四川：唱歌真的相當好聽
曾因「蜂蜜檸檬」爆紅的吳蕚今公開表態支持國民黨新北市長候選人李四川，並透露將錄唱歌曲力挺，還形容李四川是「不休息的硬漢」。李四川今在三重車掃前受訪表示，感謝吳蕚洋支持，也聽到他演唱幾句日本歌曲，「確實相當好聽」，未來會秉持新北市長侯友宜「一步一腳印」的精神建設新北。
媒體詢問，吳蕚洋近期表態力挺，還準備以歌曲替他加油，並稱他是「不休息的硬漢」，李四川表示，「我謝謝他給我的支持」。
李四川說，自己昨天也有聽到吳蕚洋演唱日本歌曲中的幾句，「確實是相當的好聽」。
李四川也表示，未來會秉持侯友宜相同的精神，「一步一腳印來建設我們新北市」。
吳蕚洋近日以「真洋流」、「老字號洋流」自稱，並以歌曲「川流不息」呼應李四川姓名，公開表達支持，也讓近期新北市長選戰多了一段「洋流」與「川流」的諧音話題。
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